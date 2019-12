Babišovi ještě přiloží! Nejvyšší státní zástupce zítra oznámí rozhodnutí ve věci Čapího hnízda. Náhoda?

Ve středu na tiskové konferenci oznámí nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman své rozhodnutí ve věci údajného dotačního podvodu v případu takzvaného Čapího hnízda. Zeman může buď zrušit rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše, v takovém případě by trestní stíhání pokračovalo, nebo usnesení o zastavení stíhání potvrdit. Tím by ho definitivně ukončil.

„Na tiskové konferenci nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman oznámí své rozhodnutí ve věci přezkumu usnesení o zastavení trestního stíhání v takzvané kauze Čapí hnízdo a přiblíží důvody tohoto rozhodnutí,“ prohlásil Petr Malý.

Trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a několika dalších osob v kauze Čapí hnízdo bylo zastaveno městským státním zastupitelstvím v Praze v září letošního roku. Státní zastupitelství tehdy prohlásilo, že Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku. Díky tomu splnila zákonné podmínky pro získání dotace, kterou dostala v roce 2008.

V souvislosti s rozhodnutím nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana prezident republiky Miloš Zeman již dříve prohlásil, že pokud dojde k obnovení trestního stíhání premiéra, využil by své právo abolice pro zastavení stíhání. Odůvodňoval to tím, že v případě obnovení trestního stíhání Babiše by se již jednalo o politické rozhodnutí.

Střet zájmů premiéra Andreje Babiše a publikace zprávy Piráty

Zpráva o tom, že nejvyšší státní zástupce dospěl ke svému rozhodnutí v případu Čapí hnízdo, přišla jen několik dní poté, co se objevily informace o tom, že do České republiky v pátek dorazila auditní zpráva Evropské komise ve věci střetu zájmů premiéra Andreje Babiše.

Zpráva o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, která z Bruselu dorazila jako důvěrná, údajně hovoří o střetu zájmů premiéra. Babiš tyto spekulace odmítl, stejně jako informace o tom, že se jedná o konečnou verzi zprávy.

Portál Novinky píše, že auditní zpráva dorazila i na pražský magistrát, který má pod kontrolou Zdeněk Hřib (Piráti). Ten prohlásil, že se jedná o příliš důležitou záležitost a proto má v úmyslu zprávu zveřejnit. V současné době, podle informací, probíhají právní konzultace ohledně toho, jaké mohou následovat sankce, pokud bude zpráva publikována. Vláda ji totiž jako důvěrnou odmítá zveřejnit.

„Aktuálně řešíme s právním oddělením otázku případných sankcí vyplývajících z jeho zveřejnění. Občané mají právo na to znát jeho obsah a my ho v žádném případě nechceme veřejnosti tajit. Jedná se o závažný střet zájmů,“ prohlásil pražský primátor Zdeněk Hřib.