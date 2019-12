„Braňme demokracii!“ Elity oslavují stále agresivnější společnost. Klaus mladší se v televizi rozpálil

Václav Klaus mladší na svých sociálních sítích sdílel video z vystoupení na televizi Barrandov, kde hovořil o růstu násilí ve společnosti, které se podle jeho názoru přelévá do reality ze sociálních sítí.

„Agresivita ve společnosti roste a některé elity to omlouvají nebo dokonce oslavují. Že se někteří lidé mohou fackovat a napadat (a jakoby si to zaslouží). Takhle končí demokracie a začíná fašismus.

Braňme demokracii,“ napsal na svém Facebooku.

Podle jeho názoru míra agresivity roste více ze strany těch, kteří sami sebe označují za demokraty a „slušnou“ část společnosti.

„Bojím se, že roste spíš z té strany, která sama sebe vždycky vyhlašuje, jak jsou kdovíjak demokratičtí a skvělí. Víceméně je to taková věc, která se přelévá ze sociálních sítí, že lidé se nestarají o sebe a své štěstí, ale starají neustále o někoho druhého,“ zmínil v pořadu televize Barrandov Klaus a dodal: „Mě by třeba v životě nenapadlo chodit na mítink nějaké jiné politické strany a tam pokřikovat. Tady to někteří lidé tak mají a ta agresivita roste. Teď se tady o víkendu fackovali novináři. Nesmí se stát, že to řada lidí – starostové, režiséři a lidé, kteří mají vliv – omlouvá, říká, že to je v pořádku a ještě ho měli zmlátit víc.“

Politik varoval před ponižujícími výrazy jako „ruský šváb“ a podobný, hlavně v souvislosti s útokem novinářky Deníku N Petry Procházkové na redaktora Sputniku Vladimíra Frantu. Pokud ve společnosti začnou převažovat podobná slova, blížíme se, podle názoru Václava Klause mladšího, k fašistické společnosti.

„Já bych rád, kdyby demokracie pro zemi zůstala pro všechny. Že je někdo frustrovaný nebo aktivista a žije na ulici, to ještě je normální. Ono to ale jde často do těch elit. Mě na tom nejvíce zaujalo, že pak někteří lidé píšou: Je to ruskej šváb, tak si to zasloužil. S těmito slovy by elity, nebo ti, co se za ně považují, měli nakládat opatrně, protože pak se skutečně blížíme k něčemu, co bych označil jako fašismus. Když už to není politický soupeř, někdo, s kým vedete polemiku, třeba i ostrou, ale že je to „šváb“ nebo něco jiného… Tak to už se dá rozšlápnout, s tím už se nemusí argumentovat. To se dá nějak zničit,“ myslí si lídr politického hnutí Trikolóra Václav Klaus.

Útok Petry Procházkové na redaktora Sputniku

V pátek 22. listopadu večer publikoval YouTube kanál Raptor TV Live video. Na něm je vidět, jak novinářka Deníku N Petra Procházková nejdříve verbálně útočí sprostými slovy na redaktora Sputniku Vladimíra Frantu. O několik okamžiků později mu vyrazila z ruky mobilní telefon a následně mu dala facku.

K události došlo na novinářské konferenci Mediální fórum 2019, která probíhala od 20. do 22. listopadu v pražském hotelu Grand Majestic Plaza. Petra Procházková dala tímto činem najevo svoji nespokojenost s tím, jak korespondent Sputniku referoval o jejím vystoupení na fóru.