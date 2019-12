Petr Fiala chce kvůli Babišovi zřídit zvláštní komisi. Na Twitteru to ale schytal

Fiala na Twitteru uvádí, že ODS se chce tímto návrhem vyhnout tomu, aby peníze za neoprávněně získané dotace platili čeští daňoví poplatníci.

„Sněmovně navrhneme usnesení, které zaváže vládu k tomu, aby vymáhala peníze za neoprávněně získané dotace po firmách, které je čerpaly. Chceme dostat záruky, že 0,5 miliardy nebudou platit čeští daňoví poplatníci,“ stojí v jeho statusu na sociální síti.

​Později se k věci vyjádřil znovu a sdílel další příspěvky. V jednom z nich uvedl, že „za problémy Agrofertu musí platit Agrofert, ne český daňový poplatník“. Dodal, že je to český národní zájem, který bude jeho strana tvrdě a nekompromisně prosazovat.

„450 milionů za Agrofert nesmí a nebude platit český daňový poplatník! Tady neexistují žádné výmluvy, ať jde o opozici, nebo koaliční strany a brzy se ukáže, kdo kde stojí,“ napsal v dalším statusu šéf ODS.

​Je tedy jasné, že je dané usnesení cíleno především na českého premiéra Andreje Babiše. Potvrzuje to i skutečnost, že předsedu vlády ve svém dalším tweetu konkrétně zmínil. V něm reagoval na konflikt zájmů, který byl podle něj od počátku jasný.

​Reakce na sociální síti

Na status politika reagovali sledující různě. Někteří se například dělili o své nápady: „Co vymáhat peníze na úřednících, kteří tu dotaci chybně schválili?“

Další uživatelé ale byli prohlášením Fialy poněkud zmateni. „Já tomu, pane Fialo, nějak nerozumím. Pokud někdo čerpá dotace neoprávněně, tak se dopouští podvodu, ne? Neměl by ten, kdo na tom vydělal, nejen vrátit, co získal, ale měl by snad i stanout před soudem. Jsem z toho zmaten,“ stálo v jednom z komentářů.

Někteří rovněž poukazovali na to, že „tohle není útok na Babiše“, ale „útok na český právní systém.“

„Firmy pouze podávají žádosti a pokud se nedopustí lži, je rozhodnutí na odpovědnosti státních úředníků. V principu byste chtěl trestat za dodržení českých zákonů,“ vzkázali šéfovi ODS a připomněli mu, že voliči nejsou tak hloupí.

Našli se i uživatelé, kteří neváhali a pustili se přímo do dané strany. „My chceme záruky, aby vaše strana vrátila ukradený majetek státu, který jste umožnili krást. Také nemáme důkazy, ale vašemu pojetí demokracie to vyhovuje,“ nebrali si servítky komentující.

„Tak přišel nějaký dopis z EK, všichni vědí prd, co v něm je (kromě Slonkové), a vy už jdete sněmovat a diskutovat, s prominutím, o hovnu. Jako ten brod, co je ještě daleko, ale kalhoty už máte všichni dole. Kašpaři,“ nebál se kritiky další uživatel.

​Pár komentujících se Babiše dokonce zastalo: „Osle... Babiš si slušně požádal… a někdo mu ty dotace přiklepl! Musíš dokázat a svědecky doložit, kdo mu je… a tedy „neoprávněně přiklepl“. Žádat mohl každý… Třeba i chybně žádat!! To není trestné... Tě chci vidět, DOKTORE.“

Auditní zpráva o střetu zájmů premiéra

Auditní zpráva Evropské komise zaměřující se na údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše byla do České republiky zaslána v pátek. Její obsah nebyl publikován a závěry oficiálně nejsou známé. V předběžné zprávě z jara letošního roku, jež se dostala do médií, komise tvrdila, že český premiér je ve střetu zájmů. Důvodem pro toto konstatování byl údajně přetrvávající vliv na společnost Agrofert. A to i přesto, že ho premiér vložil do svěřeneckých fondů.

Spekulace některých médií o obsahu zprávy Evropské komise premiér Babiš odmítl, stejně jako fakt, že se jedná o konečnou verzi zprávy.