„Postupoval jsem vždy podle českých zákonů.“ Premiér Babiš v rozhovoru promluvil o auditu Evropské komise

Kauza Agrofert je opět ve všech médiích. Včera do nich unikly první informace ze zprávy auditu Evropské komise, který se zabýval střetem zájmů premiéra Andreje Babiše. Česko má podle těchto informací přijít o velkou část unijních dotací, které byly přidělovány právě holdingu Agrofert. Například Deník N píše o ztrátě 451 milionů, později o ztrátě 100 milionů. Server Info.cz zase uvádí ztrátu 235 milionů. Oficiálně audit zatím nebyl zveřejněn, ale znění auditu má být konečné.

Premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš na začátku rozhovoru uvedl, že k odstoupení není nejmenší důvod. Nerezignuje však ani kvůli tomu, že nejvyšší státní zástupce Zeman dnes (ve středu 4. prosince) oznámí, že ruší verdikt žalobců a vrací do hry Čapí hnízdo. Podle předsedy české vlády však k takovému rozhodnutí nevidí sebemenší důvod.

Bude ČR vracet peníze?

„Zásadně odmítám, že by Česká republika musela vracet peníze kvůli mé bývalé firmě. To kvůli tradičním demokratickým stranám ČR vrátila Evropské unii už 30,6 miliardy korun, protože špatně spravovaly, rozumějte rozkrádaly, evropské fondy,“ uvedl Babiš a dodal, že zpráva není stanoviskem Evropské komise, ale auditorů jednoho z generálních ředitelství EK. Podle něj se nyní vyjádří ČR a až poté nastane proces, kdy o tom EK může jednat. „Opakuji, nejde o finální verdikt,“ říká Babiš.

V rozhovoru padla otázka, jestli je ČR připravena se kvůli premiérovi soudit a kdo případně všechno zaplatí. Andrej Babiš uvádí, že se ČR musí soudit kvůli penězům daňových poplatníků a musí bojovat, abychom o peníze nepřišli. Premiér znovu zdůraznil, že v Agrofertu není, navíc také vyloučil, že by Česko mělo cokoli vracet. „Pravda je na mé straně. Je nelogické, aby Brusel vykládal české zákony,“ uvedl Babiš.

Evropská pravidla nebo český zákon?

„To není pravda. Tím evropským se vůbec neargumentuje. Všechno se točí kolem českého zákona o střetu zájmů, tedy lex Babiš, který mi na míru ušili politici z tradičních demokratických stran. Postupoval jsem vždy podle českých zákonů. Ministrem financí jsem se stal v lednu 2014, tak jsem odešel z řídicích orgánů své firmy, jak mi tehdy kázal zákon. Když v roce 2016 Sobotka s Kalouskem zjistili, že ANO má stále vysoké preference, tak vymysleli lex Babiš. Když jsem podle něj v roce 2017 vložil firmu do svěřenských fondů, tak přišly na řadu korunové dluhopisy a Sobotka mě vyhodil z vlády. Před sněmovními volbami pak rozehráli Čapí hnízdo,“ říká Babiš a diví se, že v politice je od roku 2014, ale teď se EK probudí a přichází řešit český zákon. Podle něj jsme suverénní země a českou legislativu má vykládat česká justice.

Podle premiéra je celá tato auditorská manipulace práce jednoho člověka, který Českou republiku už v minulosti udal v Bruselu a ta přišla o stamiliony (pozn. Babiš naráží na bývalého náměstka na financích a pirátského senátora Lukáše Wagenknechta). Prý se mstí, že se s ním Babiš rozloučil na financích. Podle předsedy udal český IT systém na ministerstvu pro místní rozvoj, následně pak ČR musela vracet 800 milionů.

Premiér Babiš si myslí, že o zveřejnění auditů by měly rozhodnout MMR a EK.

Auditní zpráva o střetu zájmů premiéra

Auditní zpráva Evropské komise zaměřující se na údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše byla do České republiky zaslána v pátek. Její obsah nebyl publikován a závěry oficiálně nejsou známé. V předběžné zprávě z jara letošního roku, jež se dostala do médií, komise tvrdila, že český premiér je ve střetu zájmů. Důvodem pro toto konstatování byl údajně přetrvávající vliv na společnost Agrofert. A to i přesto, že ho premiér vložil do svěřeneckých fondů.

Spekulace některých médií o obsahu zprávy Evropské komise premiér Babiš odmítl, stejně jako fakt, že se jedná o konečnou verzi zprávy.