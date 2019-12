Je na tom dnes česká politika tak špatně? Kauza pomníku vlasovcům ukázala cestu mladým politikům na vrchol, míní expert

Mediální expert Vadim Petrov nestojí stranou a také okomentoval sledované téma pomníku vlasovcům v Řeporyjích a vystoupení starosty Pavla Novotného v ruské televizi. Petrov prohlásil, že žádný pomník nebude a celé to označil za provokaci.

Expert na svém Facebooku napsal, že ruská televize se pokusila představit Novotného, který vyvolává bouřlivou reakci kvůli svým výrokům, jako demokratického politika. Ale uvěřit tomu podle něj může jen slabomyslný, ruskou televizi kvůli tomu označil za blázna.

„Jak rozumět pomníku Vlasova v Řeporyjích? Žádný nebude ani nikdy být neměl. Celé to byla jen provokace. Ruská propaganda na to skočila, ráda by Pavla Novotného vykreslila jako příklad běžného demokratického politika, ale tomu opravdu může uvěřit jen slabomyslný. Spíš teď sama vypadá jako blázen, pokud se o něco takového pokoušela,“ píše Petrov.

„ODS může být ráda, protože její politik na pár hodin na sociálních sítích a v médiích dokonce zastínil i Babiše. Ruská televize může být také ráda, protože se ještě nikdy na ni nedívalo tolik Čechů, kteří do této doby o ní nevěděli,“ dodal.

Dále expert poukázal na nerozlučné spojení mezi politickou kariérou a médii. „Kauza ukázala cestu mladým politikům na vrchol. Bez ironie. Mediální guru Vladimír Železný učil své novináře, že zpráva není, že pes pokousal politika, ale že politik pokousal psa. A bez médií se kariéra v politice dělat nedá. Pavel Novotný se může v tuto chvíli považovat za nejvýraznější tvář ODS,“ vysvětlil Petrov.

Další reakce. Blb nebo genius?

Video projevu Pavla Novotného v ruském pořadu 60 minut se objevilo na internetu minulý týden. Od té doby své názory vyjádřilo mnoho politiků a novinářů.

Šéfredaktor Fóra 24 Pavel Šafr například označil Novotného za „geniálního“. „To je génius! On vystoupil v jedné z nesledovanějších televizí světa a připomněl v ní Rusům, že zabíjeli Poláky. Tleskám,“ napsal Šafr na Twitteru.

To je génius! On vystoupil v jedné z nesledovanějších televizí světa a připomněl v ní Rusům, že zabíjeli Poláky. Tleskám. (TV Russia-1: 117 million daily viewers.) https://t.co/sPgTjiSoJ6 — Pavel Šafr (@pavelsafr) November 30, 2019

Podle komentátora Alexandra Mitrofanova sklidil Novotný svým vystoupením na ruské televizi „sympatie u normálních lidí v síti“. Ruská opozice ho, podle názoru politického komentátora, přijala za svého, jelikož ho považovali za „božího blázna“.

Po incidentu promluvil o Novotném také český prezident Miloš Zeman. „Ale tak, o tomto člověku je známo, že je to podobná postava, jako byl radní Lang v Jesenici. No, tak jednoho krásného dne to poznají i řeporyjští občané a třeba ho příště nezvolí starostou,“ řekl o starostovi Zeman.

Poslankyně SPD Karla Maříková ve svém komentáři ke slovům a chování Pavla Novotného naopak poukázala na snahy o likvidaci vzájemných vztahů s Ruskem ze strany člena ODS Pavla Novotného.

„Nejdříve primátor Hřib poškodil naše obchodní vztahy s Čínou a nyní se snaží o likvidaci vztahů s Ruskem starosta ODS Pavel Novotný. Přijde mi to jako záměr odříznout ČR od Ruska a Číny. Novotný nám ještě k tomu dělá ostudu, ve světě si po jeho vystoupení musí říct co jsme za národ, když někdo s chováním blázna je starostou. A vůbec jak si opovažuje mluvit za celý národ. Jedině čemu se smějeme je jeho ubohému chování, které patří do rukou odborníka,“ napsala Maříková.

Vystoupení starosty Řeporyjí Pavla Novotného v ruské televizi

Ruská televize Rossia 1 si v pátek večer pozvala do vysílání starostu městské části Praha Řeporyje Pavla Novotného.

Moderátoři diskuzního pořadu se s Novotným pokoušeli hovořit o jeho plánech na stavbu pomníku vlasovcům.