Pro vrácení peněz není nejmenší důvod, tvrdí Babiš. Premiér si nadále stojí za tím, že ke střetu zájmů nedošlo

„Není pravda, že se budou vracet peníze. Není na to nejmenší důvod. Považuji za absurdní, že evropští auditoři vykládají české právo a poučují nás, jak ho vykládat,“ prohlásil premiér.

Kdo má co zveřejňovat?

„Pokud opozice vyzývá vládu, že máme něco zveřejňovat, my nemáme co zveřejňovat, je to záležitost auditních orgánů,“ dodal Babiš.

Český předseda vlády si navíc stojí za tím, že žádnýnemá a ani mít nemůže. Argumentuje tím, že postupoval podle zákona, když vložil svou bývalou skupinu Agrofert do svěřenských fondů.

Uvádí se, že auditní zprávu obdržel také pražský magistrát. V této souvislosti Babiš uvedl, že by mu nevadilo, kdyby pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) prověrku zveřejnil.

„Klidně to zveřejněte, já se budu těšit, já s tím nemám žádný problém,“ podotkl.

K věci se vyjádřil i sám primátor, který řekl, že úřad zkoumá, zda by hrozily sankce, popřípadě jaké, pokud by tento dokument zveřejnil.

Své k tomu pronesla i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), která nejednou pronesla, že audit dorazil z Bruselu jako důvěrný. A právě z toho důvodu jej vláda odmítá zveřejnit.

Kdo stojí za celou věcí?

V neposlední řadě se český premiér pustil do svého někdejšího náměstka z doby, kdy byl ministrem financí. Právě nynější pirátský senátor Lukáš Wagenknecht totiž podle Babiše stojí za celým „zosnováním auditu“.

„Vlastně byl na ministerstvu financí, aby bojoval za Evropskou unii a chránil její zájmy, a chránil to tak dobře, že je chránil proti českým zájmům,“ uvedl.

Auditní zpráva o střetu zájmů premiéra

Auditní zpráva Evropské komise zaměřující se na údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše byla do České republiky zaslána v pátek. Její obsah nebyl publikován a závěry oficiálně nejsou známé. V předběžné zprávě z jara letošního roku, jež se dostala do médií, komise tvrdila, že český premiér je ve střetu zájmů. Důvodem pro toto konstatování byl údajně přetrvávající vliv na společnost Agrofert. A to i přesto, že ho premiér vložil do svěřeneckých fondů.

Nicméně, spekulace některých médií o obsahu zprávy Evropské komise premiér Babiš odmítl.

Pokud jde o samotný audit, Česko má v souvislosti s ním údajně přijít o velkou část unijních dotací, které byly přiděleny skupině Agrofert. V médiích se objevovaly různé informace – někteří tvrdili, že půjde o ztrátu 451 milionů Kč, jiní hovořili o ztrátě stamilionů korun a další jen o částce v hodnotě 235 milionů Kč. V auditu se dle spekulací konstatuje, že je Babiš stále ve střetu zájmů. Podle dalších informací má být nynější konečná verze auditní zprávy ve velké míře shodná s květnovým návrhem. Proti tomu ČR podala námitky.

Rovněž se uvádí, že je znění auditu konečné a Česko má tak dva měsíce na to, aby se vyjádřilo, zda souhlasí či nesouhlasí s doporučeními obsaženými v materiálu. Pokud by ČR část závěrů odmítla, pak má ještě nárok vyvolat slyšení o věci u Evropské komise.