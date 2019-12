Kauza Čapí hnízdo je opět ve hře: Babiš je zase trestně stíhán

Skutečnost, že se daný případ vrací policii do fáze vyšetřování, potvrdil Pavel Zeman na dnešní konferenci. Uvádí se, že bylo zrušeno rozhodnutí o zastavení trestního stíhání nejen premiéra Andreje Babiše, ale také někdejší členky představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo Jany Mayerové.

„Zjistili jsme nesprávné hodnocené důkazů i nedokonalé vyhodnocení evropské judikatury. Rozhodnutí u pana Babiše bylo zrušeno jako nezákonné, předčasné, protože nebyl dostatečně objasněn skutkový stav,“ řekl Zeman.

Podle informací tak trestní stíhání v případu údajného dotačního podvodu pokračuje. Nyní bude spis navrácen do Prahy k dozorovému státnímu zástupci. Rovněž se uvádí, že bylorodinných příslušníků Andreje Babiše definitivně ukončeno.

Nejvyšší státní zástupce navíc zrušení stíhání označil za nezákonné a předčasné.

K věci se vyslovil i dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch, podle jehož názoru je Zemanův právní názor závazný. V dané věci bude muset navíc Šaroch vykonat úkony a doplnění, které mu nejvyšší státní zástupce nařídí. Zeman je však zatím nespecifikoval. V souvislosti s tím ale zdůraznil, že zatím neodhaduje, jaký má být výsledek vyšetřování. Podotkl také, že u obviněného Babiše i Mayerové musí být ctěna presumpce neviny.

Obvinění v Babišově kauze

Připomeňme, že Babiš byl původně obviněn z dotačního podvodu už na podzim v roce 2017, a to spolu s dalšími deseti lidmi. K nim patřila třeba i premiérova manželka Monika Babišová.

O dva roky později ale městské státní zastupitelství v Praze zveřejnilo pravomocné rozhodnutí o zastavení trestního stíhání. Tehdy žalobce Jaroslav Šaroch dospěl k závěru, že se nepodařilo sesbírat dostatečné důkazy, jež by obstály před soudem. Z důvodu anonymních akcií navíc nebylo údajně možné prokázat, zda měl Babiš ve firmě Farma Čapí hnízdo rozhodující vliv. Od té chvíle měl věc zkoumat nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Babiš byl obviněn z dotačního podvodu, a to ve výši 50 milionů Kč, stejně jako z poškození finančních zájmů EU z důvodu účelového převodu farmy Čapí hnízdo pro získání dotace. Daná firma původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, ale v prosinci roku 2007 se změnila na akciovou společnost a v roce 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Na danou dotaci by však jako součást velkého koncernu Agrofertu neměla nárok. Nicméně, o několik let později se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš byl vlastníkem holdingu až do února 2017 a poté jej vložil do svěřenských fondů.