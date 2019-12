Babiši, odstup, vyzývá opozice premiéra po obnovení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve středu na tiskové konferenci prohlásil, že částečně zrušil rozhodnutí žalobce Šarocha o zastavení trestního stíhání Babiše v kauze Čapí hnízdo. Na toto rozhodnutí okamžitě reagovali šéfové opozičních stran, podle kterých je nepřijatelné, aby Babiš nadále setrval v čele vlády.

„Kombinace trestně stíhaného premiéra a aktuálního auditu EK ke střetu zájmů premiéra Babiše je nepřijatelná. Je to závažná zpráva, která má vliv na celou politickou scénu. Premiér Babiš by měl do vyřešení svých problémů odstoupit a nezatěžovat jimi ČR. Očekávám, že Andrej Babiš začne řešit své osobní problémy tak, aby nevznikaly žádné pochybnosti. To znamená, že do vyřešení svých osobních problémů nebude premiérem,“ prohlásil Petr Fiala.

Podobně se vyjádřila i předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová. Uvedla, že vítězství hnutí ANO ve volbách nikdo nezpochybňuje a má právo vládnout za podpory „bolševiků“. Nicméně podle ní „premiérem této země ale nemůže být osoba jeho morálního kreditu, proto musí rezignovat“. Varovala rovněž před abolicí ze strany prezidenta země Miloše Zemana.

„Pavel Zeman svým rozhodnutím potvrdil, že je zárukou nezávislosti státních zástupců. Nyní máme trestně stíhaného premiéra s obrovským střetem zájmů,“ napsala také Adamová.

„Vyzývám Andreje Babiše, aby z důvodu obnoveného stíhání a rovněž permanentního střetu zájmů, ve kterém je, odstoupil z čela vlády,“ napsal na Twitteru šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana po rozhodnutí nejvyššího státního zástupce se situace vrací opět na začátek.

„Byly to pěkné dva měsíce, kdy jsme neměli trestně stíhaného premiéra. Aspoň trochu jsme se nemuseli ve světě stydět. Teď se zase vracíme na začátek, kdy bude premiér jen a jen řešit své problémy, místo toho, aby posouval naši republiku kupředu,“ napsal na Twitter.

„Je na zvážení premiéra, zda je to pro ČR únosné – zda bude mít prostor věnovat se práci premiéra ČR a zda je ku prospěchu ČR, aby vykonával tak důležitou funkci,“ konstatoval Rakušan na mimořádné tiskové konferenci.

Rakušan však k odstoupení nevyzval.

Předseda lidovců Marek Výborný zase vyzval všechny politiky, aby se zdrželi jakéhokoliv tlaku na orgány činné v trestním řízení.

„Respektuji rozhodnutí nej. státního zástupce a vyzývám všechny politiky, aby se zdrželi jakéhokoli tlaku na orgány činné v trestním řízení. Je důležité, aby bylo v dohledné době rozhodnuto. Jinak bude Andrej Babiš koulí u nohy naší politické scény a politické kultury,“ napsal na Twitteru.

Kromě toho KDU-ČSL vyzvala ve svém prohlášení, aby premiér odstoupil.

„V každé jiné civilizované zemi by premiér odstoupil! Politická kultura pláče, bohužel,“ stojí na Twitteru stany.

Vyčkejme, říká ČSSD

„ČSSD nemá žádný nový důvod k tomu, aby měnila své rozhodnutí o účasti ve vládě. Kauzy pana premiéra komplikují vládě práci a poškozují její úsilí o prosazování programu, který pomáhá lidem. Hnutí ANO zvítězilo ve volbách. Má plné právo i plnou zodpovědnost za to, koho nominuje na premiéra,“ sdělil své stanovisko Hamáček.

Na nový vývoj situace reagují i koaliční sociální demokraté. Podle předsedy ČSSD a místopředsedy vlády Jana Hamáčka není důvod k odchodu strany z vlády. Kauzy premiéra Babiše, ale komplikují práci vlády, uvedl Hamáček ČTK.

Podobně se vyjádřil i ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

„Každá událost má nějaký vliv na politiku, ale je to situace, ve které jsme byli. Nevím žádné detaily,“ uvedl portálu Blesk Zprávy Lubomír Zaorálek. „Chceme se seznámit se zprávou, ale je potřeba postupovat podle pravidel,“ dodal.

Okamura ČTK prostřednictvím SMS vyjádřil nespokojenost s tím, že kauza stále není dokončena. Rozhodnutí respektuje, ale zároveň ctí presumpci neviny. Účast v koalici ale odmítá.

„Pokud vyšetřování není právně skončené, nevstoupíme do vlády s trestně stíhaným premiérem,“ sdělil také.

Kauza na kauze

„Zjistili jsme nesprávné hodnocení důkazů i nedokonalé vyhodnocení evropské judikatury. Rozhodnutí u pana Babiše bylo zrušeno jako nezákonné, předčasné, protože nebyl dostatečně objasněn skutkový stav,“ argumentoval nejvyšší státní zástupce.

Po rozhodnutí Pavla Zemana je šéf hnutí ANO a předseda vlády Andrej Babiš opět obviněný v dotační kauze Čapí hnízdo. Spolu s ním obvinění čelí i bývalá náměstkyně jihlavského primátora Jana Mayerová. Premiérova manželka Monika, stejně jako další členové jsou ale z kauzy venku.

Kromě toho Babiš čelí další kauze o střetu zájmů, kterou odstartovala auditní zpráva Evropské komise. Její finální verzi obdrželo ministerstvo pro místní rozvoj. Kromě toho ve středu probíhá složité jednání o státním rozpočtu.

Je abolice ve hře?

Podle mluvčího prezidenta ČR Jiřího Ovčáčka se Miloš Zeman, který je dnes na summitu NATO v Londýně, k věci vyjádří ve čtvrtek na TV Barrandov. V minulosti již uváděl, že pokud by bylo trestní stíhání obnoveno, udělil by premiérovi abolici. Tím by stíhání definitivně skončilo.

Proti tomu dnes opozice varovala.

„Pokud se prezident rozhodne učinit nestandardní krok, myslím, že to neprospěje atmosféře v České republice,“ řekl Rakušan.

Podle Adamové by se v takovém případě Česká republika ocitla v atmosféře Slovenska v době úřadování premiéra Vladimíra Mečiara.

„Pokud by mu v takové situaci Miloš Zeman udělil abolici, jak deklaroval, ničím bychom se nelišili od mečiarovského Slovenska,“ varovala Adamová.

Pavel Zeman svým rozhodnutím potvrdil, že je zárukou nezávislosti státních zástupců.



​Babiš v minulosti uvedl, že by abolici od prezidenta nepřijal.