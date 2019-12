Sluníčkáři vidí rasismus už i v mikulášské tradici! Fiala upozorňuje na situaci v Nizozemí, přijde Česko o své čerty?

Poslanec Radim Fiala na svém Facebooku zareagoval na zprávu Idnes.cz z 19. listopadu, která informuje o tom, že nizozemští aktivisté bojují proti Černému Petrovi, který v Nizozemsku trestá zlobivé děti a doprovází místního svatého Mikuláše. Podle nich se jedná o rasistickou postavu, protože představuje karikaturu lidí s tmavou barvou pleti.

Čerti v Česku v ohrožení?

Nyní na to reaguje i poslanec SPD, kterému se nelíbí, že sluníčkáři chtějí zničit mikulášskou tradici. Na začátku příspěvku vysvětluje, že Černý Petr (Zwarte Piet) podle tradice doprovázel sv. Mikuláše ze Španělska do Nizozemí a představuje postavu španělského Maura. „A jelikož jsou Maurové snědší, má logicky tato postava začerněnou tvář. Též je umouněn od sazí, protože podle legendy nosí dárky dětem, když se za nimi spouští komínem,“ vysvětluje Fiala.

Následně mu vadí, že podle sluníčkářů jde o rasismus a chtějí zničit veškeré tradice a národní hrdost. Bojí se, že příště budou chtít i v Česku zakázat čerty, protože přeci také mají začerněnou tvář.

Fiala také upozornil na nedávný průzkum, ve kterém se 59 Nizozemců vyjádřilo, že chce, aby si jejich Černý Petr zachoval svoji černou tvář.

„Rasista“ Josef Lada

A vzpomíná českou kauzu, kdy romské sdružení Roma Realia poslalo trestní dopis na ministerstvo školství. Tehdy Romové žádali, aby se jako učební pomůcka nesměla používat kniha Josefa Lady Mikeš, protože v ní kocourkovi ublížili „cikáni“.

„Takže kvůli sluníčkářům odstraníme pohádky od Lady? Zakážeme příště krtečka, protože je taky černý? A nezakážou nám příště Mikuláše, protože nosí na čepici křesťanský kříž, který může „urážet“ muslimy? Z čeho všeho příště udělají rasismus?“ ptá se Fiala.

Politik také připomíná, že v některých státech Evropské unie, hlavně na západě, probíhá snaha zakázat vánoční křesťanské tradice, včetně vánočních stromků, koled a betlémů, aby náhodou tyto zvyklosti neurazily muslimské migranty. „My jsme tady doma a nevím, proč bychom se my měli přizpůsobovat imigrantům či cizincům,“ upozorňuje člen SPD.

K tomuto tématu připomněl slova spojence a přítele SPD Mattea Salviniho: „Když přijdeš do Říma, a nelíbí se ti svatý Jan, nelíbí se ti betlém, nelíbí se ti kříž, vrať se zpátky domů a dělej si, co chceš. Protože to nejsme my, kdo má změnit způsob života a myšlení.“

Radim Fiala na závěr uvádí, že jejich hnutí obhajuje naše tradice, které jsou spojením s našimi předky, kteří budovali tuto naši krásnou vlast. Připomíná slova Viktora Dyka, že naše láska k našemu národu neznamená zášť a nenávist, znamená naopak „velikou víru, velikou naději a velikou lásku“.

„Nemáme nenávist k jiným národům a kulturám, ale budeme do posledního dechu bojovat za to, abychom ve své zemi mohli žít dle svých zvyklostí a abychom si o své vlastní zemi rozhodovali my sami,“ uvedl Fiala na závěr.

Diktát Bruselu

Radim Fiala nedávno kritizoval novou předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, která podle něj členským zemím EU vyhrožovala jako Brežněv.

Politik ve svém příspěvku píše, že nastupující šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která je politickým dvojčetem Angely Merkelová, minulý týden vyhrožovala členským zemím EU jako Brežněv a představila pětiletku pro budování šťastných klima-hysterických zítřků Evropské unie, které zničí ekonomiky evropských států.