Redaktor Deníku N označil audit EK za jadernou střelu na Babiše, ale Matějka ho uzemnil. Máte v ruce prak z větve, tvrdí

Redaktor na sociální síti celou věc kolem auditu označil za mezikontinentální balistickou střelu na Babiše.

„Celý audit je mezikontinentální balistická střela, ale tahle jeho pasáž je jaderná hlavice. Pokud se Andreji Babišovi sesype konstrukce se svěřenskými fondy - a argumentace auditorů, viz článek, je velice precizní - pak se mu sesype vše,“ stálo v jeho příspěvku.

​S jeho názorem ale zřejmě moc nesouhlasí František Matějka. Předseda Strany nezávislosti České republiky totiž na svém účtu uvedl, co může být takovou střelou a Moláčkovi mezi řádky vzkázal, že jediné, co teď lidé proti Babišovi mají v ruce, je jedině tak prak z větve.

„Tolik práce založené na „pokud“? Mezikontinentální jadernou hlavici buď máte, nebo nemáte. Obávám se, že do doby pravomocného rozhodnutí soudů máte v ruce prak z větve. Jedinou mezikontinentální balistickou střelou na Babiše jsou volby a zájem voličů ho sesadit. Jinak se nehne,“ reagoval.

Reakce na sociální síti

Reakce na sova redaktora Deníku N komentující reagovali vesměs pozitivně a Moláčkovi psali, že odvedl kus dobré práce.

Pak se ale našli jedinci, kteří s jeho názorem nesouhlasili. „Leda hovno, nikdy se mu nesesype těch 30%, i kdyby se vychcal na vlajku a pálil prachy v přímým přenosu. Sypat se budeme leda my ostatní. Ten člověk je beztrestnej a nedotknutelnej,“ myslí si jeden z uživatelů.

Další pak napsal, že jde o dlouhodobý problém, který jen tak nezmizí, když bude Babiš pryč.

„Z širšího pohledu, chápu to dobře, že přestože se kolem zákona o střetu zájmů angažovalo množství zákonodárců a dalších, nikdo nevyužil možnosti v ČR rozporovat konstrukci se svěřenskými fondy jako nevyhovující požadavkům zákona a musela to udělat až Evropská komise?“ zamyslel se nad celou věcí další z uživatelů.

Auditní zpráva o střetu zájmů premiéra

Auditní zpráva Evropské komise zaměřující se na údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše byla do České republiky zaslána v pátek. Její obsah nebyl publikován a závěry oficiálně nejsou známé. V předběžné zprávě z jara letošního roku, jež se dostala do médií, komise tvrdila, že český premiér je ve střetu zájmů. Důvodem pro toto konstatování byl údajně přetrvávající vliv na společnost Agrofert. A to i přesto, že ho premiér vložil do svěřeneckých fondů.

Nicméně, spekulace některých médií o obsahu zprávy Evropské komise premiér Babiš odmítl.

Pokud jde o samotný audit , Česko má v souvislosti s ním údajně přijít o velkou část unijních dotací, které byly přiděleny skupině Agrofert. V médiích se objevovaly různé informace – někteří tvrdili, že půjde o ztrátu 451 milionů Kč, jiní hovořili o ztrátě stamilionů korun a další jen o částce v hodnotě 235 milionů Kč. V auditu se dle spekulací konstatuje, že je Babiš stále ve střetu zájmů.

Podle dalších informací má být nynější konečná verze auditní zprávy ve velké míře shodná s květnovým návrhem. Proti tomu ČR podala námitky.

Rovněž se uvádí, že je znění auditu konečné a Česko má tak dva měsíce na to, aby se vyjádřilo, zda souhlasí či nesouhlasí s doporučeními obsaženými v materiálu. Pokud by ČR část závěrů odmítla, pak má ještě nárok vyvolat slyšení o věci u Evropské komise.