Dotáhne to ODS pod 5 %? Novotný pokračuje v provokacích. Bohnice to jistí, reagují lidé na internetu

Rozhovor se nesl v poloironickém duchu a bylo těžké rozlišit, kdy starosta Řeporyjí mluví vážně a kdy si naopak ze čtenářů střílí. Každopádně vyzdvihl vesměs kladné reakce na své vystoupení v ruské televizi a je hrdý na to, co udělal.

„Aby ne, podařilo se mi zhatit dramaturgii ruské státní televize plán na další, tentokrát zdánlivě bezpracné dehonestování reprezentanta názorové protistrany a využil jsem krátký čas v živém vstupu k připomenutí některých faktů, jejichž připomínání skutečně není v ruské státní televizi zvykem,“ řekl. „Udělal jsem něco, co by, dostat se ke slovu, udělal každý slušný člověk a vlastenec,“ dodal.

„Těm vlasovcům se musí vzdát hold. Musíme je uctít. Vždyť osvobodili Prahu, zachránili jí před devastací. Zaslouží za ty tři dny umírání důstojný pomníček. Mě to nenapadlo, jen jsem to se samozřejmostí odkýval jako dobrý nápad. Ale to by udělala v mé pozici většina lidí, co má nějaké historické povědomí, neřku-li jsou navíc z Prahy,“ uvedl.

Novotný dále zopakoval, že pomník vojákům Ruské osvobozenecké armády (vlasovci), kteří během války kolaborovali s nacistickým Německem, ale na jejím konci podpořili pražské povstání, je nutnou úctou padlým za jejich podíl na osvobození Prahy.

„Rusové krváceli většinou kvůli Rusům, ostatně nejmasovější vrah dějin Stalin jich má na rukou nejvíc. Víte, když jste s nacisty až do chvíle, kdy vás napadnou, a pak se snažíte namísto osvobozování nechat osvobozovat jiné, abyste mohli zabírat, to je potom divné, že si připadáte nedocenění. Rusové pomohli porazit své dřívější spojence nacisty a nechali umřít postáváním před krvácející Varšavou čtvrt milionu lidí,“ shrnul dějiny starosta Řeporyjí.

Argument, že největší tíhu bojů ve 2. světové válce nesl právě Sovětský svaz, nepřijal, neboť si za to podle něj mohl sám.

Kromě exkurzí do historie se Novotný navážel i do redaktora ParlamentníchListů.cz a jejich čtenářů.

„A měli bychom vyvézt na hnůj toho masového vraha Koněva, to by bylo velmi citlivé k Maďarům, Mongolům a občanům Mladé Boleslavi, ale to už mluvím jazykem pravdy a historických faktů, kterým váš čtenář nerozumí, či rozumět nechce,“ tvrdí. „Ale to vaši čtenáři „chtějí slyšet“ asi stejně jako Rusáci o Katyni. Díky bohu, že jsou tu lidé, jako jsem já, lidé jiní než proruský, tupý, rasistický, xenofobní póvl, jakým je většina čtenářů tohoto textu,“ dodal.

„Bože, já s vámi tak nerad hovořím. Nebýt o to z řad vašich čtenářů takový zájem a nebýt za to podíl z reklamy atd., nedělám to,“ uvedl dále v rozhovoru.

V diskuzi o dalších politických otázkách zmínil, že hodlá na kongresu ODS podpořit současné vedení občanských demokratů, včetně Petra Fialy a první místopředsedkyně Alexandry Udženiji.

Prezident Miloš Zeman by podle něj měl na oslavy vítězství nad Německem příští rok do Moskvy jet, „ale neměl by se odtamtud vracet“.

Reakce čtenářů

Jak předpovídal Novotný, reakce čtenářů ParlamentníchListů.cz nebyla příliš pozitivní. Řada z nich starostu označila za blázna a někteří si myslí, že svým vystupováním poškozuje ODS.

„Dejte mu více a více prostoru, média. Jak já bych si přál, kdyby ta ODS šla konečně pod 5 %. Více Novotného, více pravdy a lásky k nám, vesničanům,“ napsal na Facebooku Milan Czaker.

„Je to neuvěřitelně prospěšný člověk. Buďme za něj rádi a měl by dostat ještě víc mediálního prostoru,“ ironizuje Pavel Ryšlink. „Hlavně by ODS měla použít jeho osobitá fota na volební plakáty a neopomenout jeho duchaplná vyjádření. To se pak jen pohrnou ti správní voliči,“ přitakává mu Božena Šmolíková.

„Bohunice to jistí,“ uvedla Barbora Heinzová.