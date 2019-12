Zeman dnes na Barrandově mluvil o abolici a stíhání Babiše, který by dle něj odstupovat neměl. Hovořil i o summitu NATO

Prezident se v pořadu vyjádřil zejména k tomu, že bylo včera zrušeno rozhodnutí žalobce Šarocha o zastavení trestního stíhání českého premiéra Andreje Babiše a daný případ se vrací policii do fáze vyšetřování. Na včerejší tiskové konferenci toto stanovisko oznámil nejvyšší žalobce Pavel Zeman.

„Já jsem se seznámil se stanoviskem nejvyššího státního zástupce a myslím si, že není možné míti námitky proti požadavku, aby policie některé věci došetřila. Jak dloho to bude trvat, to uvidíme. Vážím si toho, že i nadále dozorujícím státním zástupcem bude pan doktor Šaroch, který už rok studoval tuto problematiku, takže by byla škoda ho odvolat. Jsem rád, že už nejsou trestně stíháni příslušníci Babišovy rodina. A jen se ptám, proč teda trestně stíhaní byli. A mohu v tom samozřejmě vidět i pokus znervóznit premiéra přiliš širokým obviněním," uvedl Zeman.

„Předtím stouply ze 30 na 33 procent, alespoň v některých agenturách na průzkum veřejného mínění. Já bych cynicky řekl, že to teď neudělá nic,“ dodal.

Odstoupení Babiše a demonstrace

Vzhledem k obnovení trestního stíhání přišla řeč i na to, jak věc ovlivní volební preference Babišovy strany ANO. Podle Zemana to s nimi nyní neudělá nic. Jistý dopad by ale na voliče strany měla právě obžaloba.

Zeman narážel i na demonstrace spolku Milionu chvilek pro demokracii, které jsou zaměřeny na Andreje Babiše a požadují jeho demisi. Chvilkaři totiž hned po obnovení trestního stíhání avizovali, že ještě letos plánují další protesty. První z nich by se měl uskutečnit již v úterý 10. prosince v Praze.

„Náměstí by nikdy nemělo rozhodovat o tom, kdo bude premiérem,“ řekl Zeman s tím, že to lidé mají ponechat na volbách.

Babiš by tak dle něj odstupovat neměl. „Odstoupit by měl v případě, kdyby prohrál volby,“ myslí si.

Prezident pak dodal, že po dalších volbách jmenuje premiérem vítěze voleb, ať už to bude kdokoli.

K demonstracím následně doplnil, že obnovení trestního stíhání premiéra Babiše nepovažuje za důvod k protestům. „Co on (Pavel Zeman, pozn. red.) chce – aby policie něco došetřila. Ne prošetřila, ale došetřila. Proti tomu chcete demonstrovat?“ ptal se Zeman.

Abolice - ano či ne

Řeč přišla také na abolici, čili ústavní právo prezidenta vydat nařízení, aby se v trestním stíhání nepokračovalo. Hned v úvodu připomněl, že si mnozí pletou pojem milost a abolice.

„Abolice má smysl, když chcete zastavit trestní stíhání. Ale na druhé straně, proč bych měl navrhnout abolici v době, kdy má policie přinést nějaké další a nové informace. Tím bych jenom zasahoval do policejního šetření a proč bych to dělal. Ostatně, druhá stránka téže mince je, že ani Andrej Babiš abolici nechce,“ řekl Zeman.

Summit NATO

Dodal, že na takovém kroku se s premiérem shodli během včerejšího telefonického rozhovoru. „Není důvod, aby se udělovala abolice. Nechne policii pracovat,“ doplnil.

Zeman uvedl, že se na summitu setkal s řadou svých známých. Jmenoval například Borise Johnsona, který je podle něj velmi sympatický muž.

Uvedl, že se dnes podle jeho názoru vyhraňují dvě křídla NATO - evropské a americké. Evropské je vedeno prezidentem Francie Emmanuelem Macronem a to americké je, pochopitelně, vedeno prezidentem Donaldem Trumpem. Do jisté míry by prý ale do evropského křídla patřila například Kanada, do amerického zase Polsko a Pobaltské státy, které mají negativní zkušenost s Ruskem.

„A já se jim nedivím. My jsme měli také negativní zkušenost s Německem,“ podotkl.

Zmínil i to, že nesouhlasí s prohlášením Macrona o tom, že se NATO nachází ve stavu mozkové smrti. Podotkl, že nehrozí žádný rozpad NATO, ale alespoň se vyhranily dvě názorové skupiny Aliance. Prezident patří do jedné z nich, která považuje za nějvětší nebezpečí terorismus.

Co se týče summitu, řeč přišla i na akce Turecka v Sýrii a reakci Spojených států, které z jednání nejsou velmi nadšeny.

„Pokud jde o Turecko, byl tam přítomen prezident Erdogan, a vy víte, že většinou se ta kritika v přítomnosti nejvyššího představitele změkčí. A dokonce bych řekl, že tady ani nezazněla. (...) Pokud jde o americké stanovisko, pan prezident Trump velmi měkce krizitoval plynovod Nord Stream 2, který už je těsně před dokončením. (...),“ řekl Zeman s tím, že americký zkapalněný plyn je přitom o 30 % drazší než ten ruský.

Na summitu zazněla také jistá kritika čínského gigantu Huawei a vyzdvihnuto bylo i téma 5G sítí.

Lídři na dané akci v Londýně neopomněli ani finacování NATO a vojenské výdaje.

Rusko jako nepřítel?

Zeman připomněl, že Macron řekl, že Rusko není nepřítel. A to samé tvrdí i Andrej Babiš, i Miloš Zeman. Rusko je dle něj oponent a vněkterých kontextech může být i spojenec. Jako příklad uvedl právě téma terorismu.

Přiznal však, že i přesto mohou mnozí Rusko za nepřítele považovat.

Mzda a bydlení v ČR

Soukup narážel i na, průměrnou mzdu v ČR, která stoupla na 33 690 Kč, což je o 7% více než loni. Zeman se ale hned zeptal, zda hovoří o nominální nebo reálné mzdě, na což Soukup reagoval, že myslí tu nominální.

„Reálná mzda je 4,5 % a to je ekonomicky důležité,“ upozornil ho prezident.

Dodal také, že očekává i další růst mezd, který ale bude dle něj pomalejší. Dochází totiž k ochlazování světové ekonomiky. Více o tom řekne až ve vánočním poselství.

Dalším ekonomickým tématem pak bylo bydlení.