Pirát Michálek vytočil Kalouska doběla. Šašek, tupec, měl by se radši starat o svou přítelkyni, zaznělo z TOP 09

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek měl v jednom z rozhovorů prohlásit, že by strana TOP 09 měla zaniknout. S jeho výrokem však pochopitelně člěnové dané strany nesouhlasili a do pirátského politika se pořádně opřeli.

Výrok Michálka rozčílil především předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Ten na sociální síti označil Piráta za šaška a tupce.

„Omlouvám se @PiratskaStrana, že se nám nechce zaniknout. Vážně to nemáme v úmyslu. Pokud ten Váš šašek @JakubMichalek19 na tom trvá, tak má prostě smůlu. Stejnou, jako desítky jemu podobných tupců,“ uvedl naštvaně Kalousek.

Omlouvám se @PiratskaStrana, že se nám nechce zaniknout. Vážně to nemáme v úmyslu. Pokud ten Váš šašek @JakubMichalek19 na tom trvá, tak má prostě smůlu. Stejnou, jako desítky jemu podobných tupců. https://t.co/R1h7on2Br3 — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 5. prosince 2019

​Český politik tak reagoval na to, co zaznělo z úst Michálka v rozhovoru pro Aktuálně.cz. V něm hovořil o tom, jak je možné porazit Andreje Babiše a jeho stranu ANO ve volbách.

Kontroverzní výrok Piráta

„Myslím si, že TOP 09 by měla zaniknout a uvolnit potenciál pro další subjekty,“ pronesl.

Pirátský politik se nechal slyšet , že je potřeba, aby se počet stran zmenšil. Myslí si totiž, že počet devíti politických klubů ve Sněmovně je pro politický proces zhoubný, což vede k tomu, že fragmentovaná opozice nemá šanci hegemona Babiše porazit. Rovněž pronesl, že by bylo dobré v jejich straně opoziční síly integrovat. Zdůraznil však, že scénář, že by kandidovali například s ODS, KDU-ČSL nebo TOP 09 je prakticky vyloučen. V této souvislosti pak dodal, co by se s TOP 09 mělo ideálně stát.

Na dotaz, zda by to nebyla škoda, kdyby tato strana zanikla, Michálek také reagoval a nastínil své vlastní řešení.

„Myslím si, že by bylo velmi dobré, kdyby některé názorové myšlenky byly zapojeny do stávajících politických stran, třeba do ODS. Tak by se omezily její agresivnější výpady vůči Evropské unii,“ navrhl.

Dodal také, že voliče TOP 09 může oslovit jak pirátská strana, tak některá jiná politická strana. „Takže politici TOP 09 se neztratí, ale je potřeba, aby politická scéna nebyla fragmentovaná. Protože vyjednat něco v Poslanecké sněmovně v devíti klubech je prakticky nemožné. Je potřeba usilovat o určitou racionalizaci jednání,“ podotkl.

Michálek naštval i další členy

K věci se kromě Kalouska vyjádřili i další členové strany. K nim patřil například europoslanec a předseda pražské TOPky Jiří Pospíšil.

„Výrok pirátského poslance Michálka, že by TOP 09 měla zaniknout, je nehorázný. O existenci politických stran naštěstí rozhodují voliči, nikoliv politická konkurence. Pan Michálek by se měl starat hlavně o sebe a o to, aby jeho přítelkyně nedělala svými kauzami Praze ostudu,“ napsal na svém Twitteru.

Výrok pirátského poslance Michálka, že by TOP 09 měla zaniknout, je nehorázný. O existenci politických stran naštěstí rozhodují voliči, nikoliv politická konkurence. Pan Michálek by se měl starat hlavně o sebe a o to, aby jeho přítelkyně nedělala svými kauzami Praze ostudu.

— Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 5. prosince 2019

​Ozval se ale i další politik, Dominik Feri, kterému se rovněž Michálkova slova nelíbila.

„Podle piráta Michálka by měla TOP 09 zaniknout. Takhle stupidní výrok je naprosto nejlepší pronést za situace, kdy plná Letná volá po spolupráci demokratických stran, a kdy si trestně stíhaný premiér (kvůli kterému máme všude ostudu) dělá co chce,“ vyslovil se k celé věci mladý poslanec.

Podle piráta Michálka by měla TOP 09 zaniknout. Takhle stupidní výrok je naprosto nejlepší pronést za situace, kdy plná Letná volá po spolupráci demokratických stran, a kdy si trestně stíhaný premiér (kvůli kterému máme všude ostudu) dělá co chce. — Dominik Feri (@DominikFeri) 5. prosince 2019

​Reakce na sociální síti

„Považuji za nezodpovědnost některých Pirátů, když si přejí konec klíčové proevropské liberálněkonzervativní strany. Evropu netvoří jen progresivní levice, kde jsou oni. Evropu tvoříme i my, kteří myslíme křesťansko-demokraticky a liberálně ve smyslu starého dobrého liberalismu,“ zareagoval na věc Pavel Šafr.

Na statusy politiků reagovali uživatelé sociální sítě. Na Twitteru jsme si tak mohli přečíst, že „Michálek je jakobínský fanatik“. Další se ptali, co si to vůbec dovolil. A některé jedince zajímalo, „čím by tak asi mohli Piráti oslovit voliče TOP 09“.

Pár jedinců psalo, že je to už přestává bavit. Další komentující napsala, že se jí nelíbí ani slova Michálka, ani Kalouska. Oba pak vyzvala k tomu, aby v sobě našli navzájem víc respektu a tolerance, a aby přemýšleli nad tím, než něco řeknou nebo napíšou.