Na audit se zapomnělo? Pirát Michálek nyní chce odchod Kalouska. Pamatujte na Letnou, vyzvala Adamová

Kdyby @AndrejBabis @PiratskaStrana neměl, musel by si jí vymyslet. Pokud hlavním mediálním tématem k auditu Evropské komise o konfliktu zájmu má být diskuze o tom, zda má TOPka zaniknout a Kalousek zahynout, tak je to fantastický výsledek. To by nezvládl ani Prchal.