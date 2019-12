Zase ten audit. Je o co se soudit?

Podle serveru lidovky.cz však momentálně není, o co se soudit.

Podle daného serveru plyne z pozice Bruselu to, že nemají v plánu proplácet dotace pro firmy v takovém holdingu, na který má podle nich premiér vliv. Dále uvádí, že k tomu, aby mohlo dojít k soudu, je nutné, aby poslalo některý z výdajů Agrofertu k proplacení. Dle serveru se tak však neděje od podzimu roku 2018.

Podle informací Lidových novin úředníci nechtějí spouštět žádosti o unijní refundaci ani teď po dokončení auditu. Server píše, že je to už z toho důvodu, že nechtějí, aby na ně za to někdo podal trestní oznámení.

„Systémová korupce“

Server píše, že úřady jsou v jakési pasti. Pakliže by nepropláceli, firma by je mohla zažalovat, jelikož mají proplácet platnou smlouvu. Piráti se však nechali slyšet, že se jedná o „systémovou korupci“ a podali trestní oznámení.

V neposlední řadě hovoří server o takzvaném zrušení extrapolace, což znamená, že trest by zůstal jen Agrofertu, ale nebyl by pro Českou republiku, dle Bruselu jde však o neuznatelný náklad. Členský stát si pak má vymoci zpět na tom, kdo ho uplatnil. Uvádí se, že se mají dohledat další případy neoprávněného čerpání – pokud nějaké takové jsou. To však, jak uvádí server, nebude jednoduché, jelikož podle českých úřadů premiér paragrafům lex Babiš vyhověl.

Auditní zpráva o střetu zájmů premiéra

Auditní zpráva Evropské komise zaměřující se na údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše byla do České republiky zaslána minulý pátek. Podle mluvčího Evropské komise je zpráva konečná. Neznamená to však konec celého řízení. Z článku 145 nařízení EU o fondech vyplývá, že v případě nesouhlasu členského státu se závěry komise má stát právo vysvětlit svůj postoj během slyšení, jež uspořádá EK a poskytnout další informace, které se vztahují k řízení.

Andrej Babiš již v pondělí oznámil, že Česká republika přijímat výsledky auditu odmítá, což znamená, že se celý proces může protáhnout na několik měsíců. Po převzetí českého překladu zprávy bude mít Praha dvouměsíční lhůtu na reakci. V případě rozhodnutí komise o tom, že dotace, jež dostala skupina Agrofert, byly vypláceny neoprávněně, má Česká republika právo přít se o výši vrácených prostředků.