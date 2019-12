„Proč ani ten nejdrastičtější zážitek nepřiměje sluníčkáře změnit názor?“ Hampl se zamyslel nad útoky migrantů

Hampl ve svém komentáři, bez pojmenování jmen, odkazoval na případ ve Velké Británii.

„V Londýně byl podřezán mladý multikulturní aktivista... Jeho otec předvedl v reakci na synovu smrt povinné politicky korektní divadlo. Okázale vyjádřil, že věří v multikulturalismus, nadále podporuje volnou migraci a dovoz džihádistů je super. Připadá nám to odporné a zbabělé. Ale co se doopravdy děje v jeho mozku?,“ začal Hampl.

Sociolog připomněl další případ, kdy nezletilý migrant z Afghánistánu znásilnil a utopil 19. letou dceru vysoce postaveného německého úředníka Evropské komise Clemensovi Landenburgerovi. Rodina zesnulé Marie tehdy vyzvala truchlící, aby nekupovali květiny a místo toho darovali finanční prostředky organizacím pomáhajícím uprchlíkům.

„A je tu bezpočet případů, kdy byla sluníčková aktivistka zmlácena a znásilněna, a její reakcí byla ještě silnější vášeň pro uprchlíky,“ dodal k tomu Hampl.

„Potřebujeme vysvětlení…“

Poté sociolog přemýšlel o tom, jak lidský mozek v takových případech funguje a proč zastánci migrace nemění názor, i když jeden z nich připraví je o dítě.

„Lidský mozek funguje tak, že když má zpracovat a uložit nový zážitek, příslušná centra komunikují s centry emocí. Pokud by ten zážitek měl způsobit příliš těžký otřes, mozek jej upraví nebo dokonce vymaže. A nejhorší ze všech myslitelných zážitků je „rozbití světa“. Základní pravdy, kterým jsme věřili, najednou neplatí. Co jsme pokládali za nemožné, to se najednou děje. Co bylo nepřípustné, je najednou správné (a naopak). Jak má člověk v takovém světě žít?,“ ptá se Hampl.

Podle sociologa právě takový „otřes mysli“ prožívají liberálové, kterým uprchlík zabil dítě.

„Mysl prožívá otřes. Obraz světa je rozbit. Z toho jsou dvě cesty ven. Může se zrodit úplně nové přesvědčení. Zpravidla opačné než dosavadní. Z ateistů se stávají horliví křesťané a z multikulturalistů militantní odpůrci migrace. Nebo se mysl může vrátit ke starému obrazu světa a čerpat z něj úlevu. Ležíte zmlácená a znásilněná? Jste mučednicí pro dobro lidstva. Bylo to strašlivé, ale nepodstoupila jste to nadarmo. Nový lepší svět stojí za to. Nebo máte pocit, že smrt vašeho syna nebyla zbytečná,” píše Hampl.

Dodává, že právě okolí potom ten mozek zamíří, i když jsou vedle stoupenci migraci tak člověk bude nadále své ideály propagovat. „Otec podříznutého mládence bude ještě horlivější příznivcem soužití s muslimy. Kdyby měl v té kritické chvíli kolem sebe skeptické lidi nebo dokonce patrioty, z multikulti přesvědčení by nic nezbylo,“ napsal sociolog.

„To odpovídá i na otázku, proč obrovské atentáty se stovkami mrtvých nepohnuly s veřejným míněním. S určitou skupinou lidí to pohnulo, ale dokud bude v chodu ten gigantický propagandistický aparát, ani milion mrtvých nepřinese změnu myšlení,“ podotkl Hampl.