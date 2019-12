Další útok na Kalouska, tentokrát od Bělobrádka. Politické hádky opozice na Twitteru sledující však jen rozesmály

Bělobrádek na svém twitterovém účtu okomentoval rozhovor nové šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, která prohlásila, že Kalousek chtěl sjednotit opozici už dříve a byl ochoten v té spolupráci nefigurovat.

„Kalousek nejdříve pravý střed rozdělil, vyloupil hlavně ODS a trošku nás, pomluvil nás a pozurážel (teď se mu to vrací od Pirátů) a když mu teklo do bot, začal mluvit o sjednocení. Jemu to přeci nikdo nemohl věřit. Doufám, že nové vedení topky to vezme za jiný konec,“ napsal Bělobrádek.

Příspěvek vyvolal vlnu nepokojů. Sledující zaútočili na autora, že se hádá místo toho, aby věci řešil.

„Tomuhle se říká státnický pohled na věc. Teď, když je čas na hledání kompromisů, spojenectví a vyjednávání koalic, společných postupů, je třeba si přihřát polívčičku, dovyřídit si ty staré účty a kopnout si do jednoho z nejvýraznějších politiků nejbližšího možného spojence,“ napsal Honza Marek.

„Konečně už chápu, proč se nikdy nespojíte. Kde není vůle, nic vzniknout nemůže. Jen přešlapujete na místě a brbláte,“ dodal uživatel s přezdívkou Peťas.

„Pane Bělobrádku, proč pořád i vy vedete dávno prohrané války? Proč se pořád otáčíte roky zpět a proč spíše nehledíte dopředu? Asi jste také zakousnutý v osobní rovině. Pak se nedivme, že místo hledání spojnic hledáte cokoliv, co vás rozděluje,“ rozčiloval se v komentářích sledující Pavel Burša.

Piráti vs. Kalousek

V pátek 6. prosince předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek přes novináře zanechal jasný vzkaz pro jednoho ze zakladatelů TOP 09.

„Pan Kalousek by měl jít do ústraní. Má dramaticky větší nedůvěru voličů než ostatní politici v této zemi. Dokud bude v klíčové funkci předsedy klubu, opozice nemůže důvěryhodným způsobem fungovat. Té situaci by to hodně pomohlo,“ řekl v pátek Michálek novinářům. „Říkají to všechny opoziční strany, jen já jsem jediný, kdo to říká veřejně,“ prohlásil šéf pirátských poslanců.

Uvedl, že své závěry má podložené průzkumem CVVM, podle kterého Kalouskovi nedůvěřuje 78 % voličů.

Šéfka TOP 09 Markéta Adamová a sám Kalousek ale obvinili Piráty, že hrají na ruku Andreji Babišovi. Místo střetu zájmů premiéra se totiž nyní diskutuje o sporech mezi opozičními stranami.