Před branami finále skončil ve StarDance youtuber Kovy

Na začátku včerejšího dílu vystoupila i samotná porota, předvedli tanec na píseň Sexbomb od Toma Jonese. Každý pár poté čekaly dva tance – slowfox a paso doble. Dva páry přímo postoupily do finálového kola, osud posledního postupujícího páru byl v rukou diváků.

Více rytmické kroky

Jako první zatančili Matouš Ruml a Natálie Otáhalová, kteří zahájili večer svým slowfoxem. Porota pár chválila, Zdeněk Chlopčík zmínil možné rytmičtější kroky. Pár dostal od poroty 37 bodů. Herečka Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička obdržel za svůj první tanec od poroty 32 bodů. Jan Tománek podotkl, že z tance cítil trochu únavu.

Kovy a Veronika Lišková, kteří tančili jako třetí v pořadí, si vytancovali celkem 33 bodů a poslední pár večera ve složení Jakub Vágner a Michaela Nováková předvedli paso doble. Porotoce Zdeněk Chlopčík řekl, že tanec měl velkou energii. Porota páru udělila 29 bodů.

Druhé kolo tanců zahájil opět Matouš Ruml se svou taneční partnerkou a od poroty dostali plných 40 bodů. Slowxof zatančila Veronika Khek Kubařová s Dominikem Vodičkou, porotci zastavili své známky na 35 bodech. Youtubera Kovyho pochválil Zdeněk Chlopčík, který uvedl, že tanec byl na velké úrovni, naopak vytkl kontakt a málo energie. Jakub Vágner se svou taneční partnerkou si vysloužili 38 bodů a velký potlesk.

Postup do dalšího kola

Co se týče samotného rozhodování, mezi prvními dvěma páry, které postupují do dalšího kola, jmenovali moderátoři Matouše Rumla s Natálií Otáhalovou a Jakuba Vágnera s Michaelou Novákovou. Zbývající dva páry předvedly tanec dle svého vlastního výběru. Waltz zatančil Kovy s Veronikou Liškovou a herečka Kubařová se svým tanečníkem si vybrali valčík. Právě druhý pár poslali diváci do dalšího kola a ve StarDance tak dotancoval youtuber Kovy.

Kovy po vypadnutí prohlásil, že důležité je odejít v tom nejlepším.

„Pokud mohu nějak vystihnout dnešní večer, tak je to to nejlepší, co jsem kdy zažil. Musím říct, že v tenhle výsledek jsem doufal,“ dodal.

Pro server Super.cz Kovy sdělil, že byl na svém maximu. „Já jsem upřímně byl na svém absolutním maximu. Nemyslím si, že bych tady zvládl vykouzlit ještě něco zázračně lepšího,“ přemýšlel nahlas youtuber.

„Jsem upřímně fakt šťastná, že to takhle dopadlo, ani jsem nečekala, že bychom se mohli dostat tak daleko a Verča si ten postup fakt zasloužila,“ řekla Super.cz na adresu Kubařové tanečnice Lišková.