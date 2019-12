Středoevropským směrem místo Číny. Hřib začne Vídní, podepíše s ní partnerskou smlouvu

Poté, co se rozhodlo o tom, že Praha podepíše sesterskou smlouvu s Tchaj-pejí, oznámil primátor Zdeněk Hřib, že bude podepsána partnerská smlouva s Vídní. Sdělil to na dotaz ČTK.

Uvádí se, že Vídeň nebude jediným městem, smlouvu chce Praha podepsat i s hlavními městy visegrádské čtyřky. Letos byla naopak ukončena smlouva s Pekingem.

„U Vídně je v poslední fázi finalizace textu a výběr oblastí, na které se chceme soustředit. Je to metropole, která je nám historicky i geograficky blízko, a můžeme se tam inspirovat. Vídeň se dlouhodobě pohybuje na horních příčkách kvality života,“ nechal se slyšet primátor Hřib.

Iniciativa z Budapešti

Co se týče témat, o kterých chce Praha s Vídní jednat, je mezi nimi například stavba bioplynové stanice, otázka bydlení a chytrých řešení v dopravě.

Sesterská smlouva mezi Prahou a Tchaj-pejí

Kromě jiného je v plánu uzavření smlouvy s Bratislavou, Budapeští a Varšavou. Hřib dodal, že momentálně smlouvy s těmito městy nemají. A to ani s Bratislavou, ačkoliv probíhala spolupráce na vysoké úrovni. Uvádí se, že spolupráce by se měla soustředit na městské otázky, tedy například na takzvané smart city, ekologii či klimatické změny. Hřib dále uvedl, že má již domluvenou cestu do maďarského hlavního města, jelikož právě z Budapešti vzešla iniciativa.

Dne 2. prosince schválili pražští radní dokument, na základě kterého je zřejmé, že dojde k uzavření sesterské smlouvy mezi Prahou a hlavním městem Tchaj-wanu. Smlouva by se měla týkat ekonomické, obchodní a kulturní spolupráce. 12. prosince má dojít ještě ke schválení pražskými zastupiteli.

„Jedná se o obecný, apolitický text o spolupráci měst v oblastech ekonomické a obchodní spolupráce, vědy a technologií, kultury, cestovního ruchu, vzdělávání, zdravotnictví a dalších,“ bylo uvedeno v dokumentu.

V dokumentu se píše, že Praha by se mohla inspirovat zkušenostmi tchaj-wanské strany co se týče využití chytrého řešení ve zdravotnictví, vzdělávání či dopravě. Dojít má k navázání spolupráce v oblasti kultury, turistického ruchu a kromě jiného by mohla dostat zoologická zahrada i luskouna.

Dne 7. října došlo ke schválení vypovězení smlouvy s Pekingem, za dva dny pak Peking smlouvu předčasně vypověděl. Co se týče samotné smlouvy, byla schválena v roce 2016 a pro schválení bylo celkem 35 zastupitelů z 65.