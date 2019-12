Českým diplomatům v Berlíně mohou hrozit vážná onemocnění kvůli azbestu na ambasádě. Rezort zahraničí nebezpečí neuznává

Někteří z nich si již stěžovali na zdravotní problémy, které podle jejich názoru vznikly následkem práce v budově velvyslanectví, postavené v 70 letech, v níž je azbest. Navíc situaci zhoršuje klimatizace, která je v „dezolátním stavu“.

O problémech klimatizace a nadmíře prachu promluvila i další zaměstnankyně, která už několik let pracuje v této budově.

„Ta vzduchotechnika je strašně stará, lidé tak mají někdy obtíže s dýcháním nebo častým nachlazením,“ poznamenává.

Před pár lety již bylo informováno o tom, že se chystala rekonstrukce budovy architektonického páru Věry a Vladimíra Machoninových, která je podle některých hodnocení v havarijním stavu. Ještě tehdy se přepokládalo, že dlouho očekávaná drahá přestavba proběhne do roku 2023.

Jak však uvádí ČTK, není vyloučeno, že se začátek oprav značně zpozdí.

„Jenom příprava té stavby je na léta,“ domnívá se jeden z diplomatů.

„Já si myslím, že rekonstrukce nastane velmi rychle v momentě, pokud tady vypadnou systémy, které jsou životně důležité pro provoz té budovy. Pokud by tady, já nevím, vyhořela elektřina nebo něco takového se stalo,“ dodala.

V současné době se připravuje zadávací dokumentace výběrového řízení na zpracování všech fází projektové dokumentace a schvalovacího procesu.

Podle rezortu zahraničí je všechno v normě

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a velvyslanec v Berlíně Tomáš Podivínský prohlásili, že měření přítomnosti azbestu, který je karcinogenní, jsou v normě. Dodali, že nebezpečná vlákna by se podle nich uvolňovala jen v případě zásahu do částí budovy, kde jsou obsažena.

„Problém azbestu nevzniká do situace, kdy je potřeba učinit zásah do budovy,“ uvedl Podivínský, podle něhož takový zásah může představovat například sundání obložení stěn, manipulace s izolacemi nebo těsněním.

Vysoce postavený diplomat rovněž podotkl, že zdravotní problémy mají různí lidé různé, ale neví, že by se to dalo dát do souvztažnosti s azbestem.

Podotýká se, že Černínský palác nezaznamenal případ, že by „kdokoliv z pracovníků zastupitelského úřadu v Berlíně předával jakoukoliv zdravotní dokumentaci, která by prokazovala zhoršení jejich zdravotního stavu ve vztahu ke stavu budovy zastupitelského úřadu.“

K následkům může dojít až za deset let

Dále se uvádí stanovisko českého Státního zdravotního ústavu, jehož odborníci varují před nádorovitým onemocněním dýchacího ústrojí, které může vyvolat azbest.

Je pozoruhodné, že některá onemocnění se mohou projevit až desítky let po vystavení azbestu. To potvrdila i soudní znalkyně v oboru a místopředsedkyně České asociace pro odstranění azbestu Zoja Guschlová. Zároveň nesouhlasila s tím, že by azbest mohl ovlivnit vyrážky nebo problémy s otěhotněním.

Nicméně odbornice upozorňuje na to, že i lidé pracující v budovách splňujících normy, mohou za rok vdechnout velké množství azbestových vláken.

„Neexistuje žádný práh, žádná hranice, která je bezpečná pro azbest, protože to je prokázaný lidský karcinogen,“ varovala před nebezpečím místopředsedkyně České asociace pro odstranění azbestu.