„Jak z Rudého práva.“ Představitel Parlamentních listů bránil v televizi demokracii před vlivovými organizacemi

„Ta formulace, kterou jste zmiňovala o podkopávání naší reality, mi připomíná citaci z Rudého práva. Já si nemyslím, že by naše demokracie byla jakkoli slabá. (…) Myslím si, že lidé jsou docela rozumní na to, aby dokázali rozeznat, když si z nich někdo dělá srandu, nebo když jim někdo lže,“ prohlásil představitel Parlamentních listů Radim Panenka na otázku, co si myslí o inciativě několika poslanců nazvané Pražská výzva k informační odpovědnosti. Ta byla směřována k zákonodárcům USA, aby začali cenzurovat Facebook a Google, jelikož „jejich algoritmy přispívají k šíření dezinformací“. Tváří této iniciativy se stala Helena Langšádlová (TOP 09)

Poté šla řeč o tom, zdali by byl ochoten označit některé portály za „dezinformační“.

„Já myslím, že neoznačil, čímž neříkám, že takové projekty neexistují. Já obecně nemám rád jakékoli nálepkování. To, jestli někdo záměrně nebo nezáměrně píše nesmysly, nebo si vymýšlí, je jeho věc. To vypovídá o těch lidech, o jejich projektech. Obecně jsem přesvědčen, že aby nějaká instituce autoritativně označovala, že někdo je tady ten špatný a na toho si dát pozor – tento přístup se mi vůbec nelíbí,“ odpověděl Panenka.

Jana Bobošíková se následně věnovala otázkám o tom, zdali by v rámci ústavního pořádku České republiky někdo vůbec měl označovat média za „dezinformační“. „U nás je přece svoboda slova zaručena ústavním pořádkem,“ dodala moderátorka.

„To by měl pro sebe určit každý čtenář, který otevírá noviny, zapíná televizi nebo čte servery. Určitě by neměla být žádná instituce, žádný dohledový orgán, žádný velký bratr, žádné nejchytřejší oko, které bude všechno číst a kontrolovat a případně zakazovat. Nic takového by ve svobodné společnosti nemělo fungovat,“ prohlásil zástupce šéfredaktora Parlamentních listů.

Ten následně dodal, že podle informací Parlamentních listů stát nesestavuje seznam takzvaných „dezinformačních“ webů. Dodal, že o této informaci, která se následně ukázala jako lživá, jako první psal portál Aktuálně.cz Zdeňka Bakaly.

Podle jeho slov je alarmující, že některé státní složky akceptují seznamy takzvaných „dezinformačních“ webů, které vytvářejí pochybné soukromé organizace často placené ze zahraničí. Podle jeho názoru tyto vlivové organizace nevydávají žádné seriózní analýzy, nýbrž pouze „ideologické texty“. „To žádný odborník nemůže brát vážně,“ dodal.