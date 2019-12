Babiš prudce odpověděl svým oponentům. Zmínil audit, Agrofert, protesty. Schytali to i Kalousek a Hřib

Babiš promluvil o opozici, která je posledních několik let frustrována z toho, že neustále prohrává ve volbách. Podle jeho názoru na protestní akce chodí hlavně komentátoři, kteří se snaží o jeho odchod z politiky.

„Možná mají někteří v posledních letech pocit, že stále prohrávají. V parlamentních volbách, krajských i těch evropských. Mají pocit, že je válcuje hnutí, které nevolili a nechápou, že pracuje i pro ně. Někoho to určitě štve a je vděčný za každou pomluvu, za každý signál, že by mohl ten hrozný nenáviděný Babiš skončit. Když to nejde ve volbách, tak přes nějakou kauzu. Takový člověk pak chodí na Václavák a na Letnou pokaždé, když se kolem mě něco děje. Chodí tam nejen voliči opozice, ale hlavně komentátoři, kteří mě za každou cenu chtějí dostat z politiky,“ napsal a dodal: „I když mě to zraňuje, tak chápu, proč to ti lidi dělají. Ale není moje chyba, že strany, které volí, nedokážou uspět ve volbách. Že se pořád drží programu antibabiš, i když evidentně nefunguje. A když navrhnou něco rozumného, je to často okopírované od našeho hnutí, a to ještě s několikaletým zpožděním.“

Sám sebe v souvislosti s protesty a mediálními akcemi proti jeho osobě posledních několika dní označil za „urputné hovado“.

„Normální člověk by už asi odešel, ale já, jak je obecně známo, jsem urputné hovado. Ta štvanice trvá už čtyři roky a když moji soupeři nejsou schopní mě porazit ve svobodných, demokratických volbách, tak doufají, že to za ně vybojuje Brusel,“ dodal premiér.

Babiš následně poukázal na několik kauz, které média hlavního proudu neustále dokola probírají. Jednou z nich je i kauza Čapí hnízdo, kde bylo obnoveno jeho trestní stíhání rozhodnutím nejvyššího státního zástupce.

„Čapí hnízdo. 12 let stará věc. 9x kontrolovaná bez jakéhokoli problému. Až když jsme ostatní převálcovali v preferencích, zrodila se tahle kauza. Nejdřív obvinili 11 lidí, pak 7, teď už jen 2. Věřím, že v dalším kole to bude už nula. Moje rodina byla stíhaná nespravedlivě. Nejhorší je, že moji oponenti jsou tak odporní, že napadají moji rodinu. Manželku i děti. Je to hnus,“ zmínil.

Další situací, které premiér věnoval pozornost, je takzvaný lex Babiš. Podle vlastních slov nemá na společnost Agrofert už žádný vliv.

„Lex Babiš. Tohle je asi nejtěžší kalibr. Řekli si, že když sáhnou na firmu, kterou jsem budoval přes 21 let, tak z politiky odejdu. No, překvapil jsem je. Upřednostnil jsem zájmy lidí, kteří mě volili a dali mi důvěru. Firmy jsem se vzdal. Dodržel jsem zákon, který proti mně napsaly tradiční, demokratické strany. I když o něm renomovaní právníci prohlásili, že je protiústavní a v rozporu s Evropským právem. Už skoro 3 roky trvá Ústavnímu soudu, aby rozhodl, jak to vlastně je. Žalobu proti tomu zákonu podal jak pan prezident, tak část poslanců. Ale já jsem se i přesto podřídil, firmy jsem se vzdal. Takže kdybych teď přišel na valnou hromadu Agrofertu, tak mě vyhodí ze dveří. Nemám na tu firmu prostě žádný vliv,“ prohlásil premiér.

Andrej Babiš také upozornil na práci médií v minulém týdnu. Podle jeho názoru média publikovala „jednu lež za druhou“, a to i ve věci auditu Evropské komise, jenž se týká údajného střetu zájmů premiéra.

„Tenhle týden se rojila jedna lež za druhou a média je pomáhala šířit. Hlavně ti bojovníci za pravdu, kteří neustále něco píší o fake news, ale sami neřeší, že šíří nepřesnosti a nepravdy. Tou první největší lží je to, že auditorská zpráva o střetu zájmů znamená nějaké konečné rozhodnutí Evropské komise. To je takový nesmysl, že bude nejlepší, když vám sem vložím doslovný citát komisaře EU pro rozpočet a správu Johannese Hahna: „Proces auditu není uzavřen, ještě může dojít ke slyšení obou stran, závěr celého procesu můžeme očekávat ve 2. polovině 2020. Až pak bude možné závěry zveřejnit. Pojem závěrečná zpráva je zcestný, EU poslala interní předběžné konstatování a Česká republika může dát stanovisko, pak teprve bude závěr procesu.“ I potom ale bude mít naše země možnost se bránit soudně,“ napsal Babiš.

Druhou mediální lží, která se objevila v minulých dnech, je podle jeho názoru, tvrzení, že Česká republika bude muset vrátit kvůli jeho údajnému střetu zájmů stovky milionů korun.

„A lež číslo dva. Česká republika bude muset kvůli údajnému střetu zájmů vracet stovky milionů. Novináři celý týden lhali, že se má vracet půl miliardy, částka pak neustále klesala, a teď je ÚDAJNĚ na 230 milionech. Nevím, kolikrát to budu muset ještě napsat. Takže znovu pro ty méně chápavé. Česká republika nebude muset vracet žádné peníze. Víte, kdo tuhle lež nejvíc šíří, a kdo se jí ohání? No ti, kteří byli v roce 2011 zodpovědní za to, že naše země musela vracet Evropské unii 34,5 MILIARDY za zneužité dotace a všechny tyhle prachy si vzali od daňových poplatníků, od nás všech. Ano, tehdy seděl na ministerstvu Miroslav Kalousek. Proč tehdy nikdo neprotestoval? A co třeba machinace s dotacemi za 10 miliard v kauze ROP Severozápad? Schválně koukněte na pár odkazů v komentářích,“ dodal.

Následně si kvůli této kauze premiér vzal na paškál i pražského primátora Zdeňka Hřiba. Ten údajně místo toho, aby řídil Prahu, zneužívá situaci ve svůj prospěch.

„Určitě jste si všimli, že zveřejnění auditní zprávy se řešilo i na pražském magistrátu. Primátor Hřib místo toho, aby řídil Prahu a dělal něco pro Pražany, tak tuhle kauzu politicky zneužívá, i když s tím Praha nemá vůbec nic společného. Na magistrátu rovnou na tiskové konferenci propírali obsahové části auditní zprávy. Tak vidíte, dodržují pravidla, jenom když se jim to hodí,“ myslí si Babiš.

Premiér se věnoval také klimatu. Prohlásil, že se setkal s klimatickými aktivisty. Mělo se jedna o aktivisty ze spolku Fridays for Future. Byl prý překvapen agresivitou jejich jednání.

„Upřímně jsem byl překvapený stylem jejich jednání. Já fakt neberu svůj věk jako nějakou zásluhu, nenadřazuju se nad mladší a rád se bavím otevřeně, ale tohle bylo i na mě trochu moc. Podobnou povýšenost a agresivitu jsem naposledy viděl v OSN, když jsem sledoval vystoupení Grety Thunbergové,“ zmínil Andrej Babiš s tím, že setkání s nimi byl „zvláštní zážitek“, neboť aktivisté nebyli ochotni naslouchat. Jejich hlavní mluvčí, podle slov premiéra, pouze opakoval prázdné politické floskule. Konkrétní připomínky k činnosti vlády chyběly.

Čapí hnízdo

Před několika dny nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman obnovil trestní stíhání Andreje Babiše v souvislosti s kauze údajného dotačního podvodu u farmy Čapí hnízdo.