Vláda rozhodne o růstu minimální mzdy

Česká vláda by dnes mohla rozhodnout o růstu minimální mzdy, v případě navýšení budou změny platit od ledna. Nárůst by měl činit 1 250 korun, minimální mzda by tak vzrostla na 14 600 Kč. Naposledy byla minimální mzda navýšena letos v lednu, nynější hranice je tedy 13 350 korun.