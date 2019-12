Čokoládová příprava Ledecké pomáhá. Novou sezónu odšpuntovala vítězstvím ve sjezdu v Lake Lousie. A co prkno?

Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká má za sebou parádní víkend. V pátek stejně jako na loňské olympiádě v Pchjongčchangu šokovala lyžařský svět, když v prvním sjezdu letošní sezóny vyhrála sjezd v Lake Lousie, kdy druhou Švýcarku Suterovou za sebou nechala o 35 setin. Každý fanoušek si pamatuje, jak po dojezdu olympijského super-G nevěřila výsledkové tabuli a nevěřícně zírala. Stejný pohled jsme u Ledecké viděli po dojezdu i v pátek.

Další parádní výsledek pro české barvy si Ledecká nechala i na sobotu, kdy byl na programu druhý sjezd. Na bednu to tentokrát nestačilo o pouhé dvě setiny, Ester tak skončila čtvrtá. A co tyto dva výsledky znamenají? Ledecká po dvou závodech ve sjezdu drží červené číslo pro vedoucí ženu hodnocení sjezdu. A co na to Ledecká?

„Mám z toho strašnou radost. Myslím, že jsme to vykopli dobře. A chci hlavně poděkovat svému týmu, protože odvedli fantastickou práci a já jsem si oba závody opravdu užila,“ uvedla Ledecká po sobotním sjezdu.

Česká obojživelníce také vypíchla spolupráci v týmu, který prý funguje jako seřízený stroj.

„Kluci v týmu byli jak dobře seřízený stroj. Bavila jsem se před druhým tréninkem po telefonu o trati dlouhé hodiny s Robertem Trenkwalderem, šéfem sportovního programu Red Bullu, který tu byl mnohokrát s rakouským týmem a pracoval dlouhá léta s Lindsey Vonnovou. Vybral si mě do Red Bull týmu a stará se o mě jako o vlastní dceru. Včera prý řekl svému synovi, že vyhraju. A jak se ukázalo, měl pravdu,“ řekla Ester Ledecká.

„Tam dole mám daleko větší nervy než před startem, protože tam nemohu už nic ovlivnit. Všechny holky mi to docela přály. Asi jsem jim sympatická i tím, že zároveň jezdím na snowboardu. Všechny mi gratulovaly a měla jsem z toho dobrý pocit,“ uvedla v sobotu.

Sobotní jízda Ledecké také vypadala velmi kvalitně, na druhém měřeném úseku letěla 125 km/h a v cíli byla o 1,16 vteřiny rychlejší než Michelle Gisinová ze Švýcarska. Nakonec Češka v cíli čekala, na co to bude stačit tentokrát.

V neděli na Ledeckou čekal poslední závod víkendu, kterým byl super-G, ve kterém je česká lyžařská aktuální olympijskou šampionkou. Tento závod se Ledecké tolik nevydařil a dojela na 30. místě.

A co prkno?

Mnohé z fanoušků určitě zajímá, jestli Ledecká po takových výsledcích nepřemýšlí, že by prkno hodila do kouta. Ale buďme v klidu, taková varianta prý zatím nepřipadá v úvahu, jak říká Ledecká, nedokázala by dělat jeden sport. Takže prkno již brzy…

„Nemohla bych dělat jenom jeden sport. Do roztrhání těla budu jezdit všude a na všem,“ vysvětlila Ledecká.

Tým Ledecké navíc kvituje, že lyžařka letos stihla plnohodnotnou předsezonní přípravu.

„Oproti loňsku, kdy jsme pořád jenom řešili tři čtyři dny tréninku narychlo, se nám letos podařilo už od jara najezdit beze stresu strašně moc kilometrů, zhruba dvojnásobek, než jsme měli loni. Tehdy byla Ester nemocná, pak si zlomila ruku, bylo špatné počasí, na soustředění v Chile málo sněhu. Letos to všechno dopadlo dobře,“ pochvaluje si lyžařský trenér české jedničky Tomáš Bank.

Cíle Ledecké

Ledecká se hned první závodní víkend pasovala mezi favoritky na celkové vítězství ve sjezdu. Po dvou závodech Ester kraluje průběžnému pořadí, na druhou Schmidhoferovou má 14 bodů náskok. Na programu je ještě sedm závodů.

„Mým cílem je udělat radost všem lidem, kteří mě podporují. Není nic hezčího, než slyšet spokojený hlas trenérů a kluků z týmu z vysílaček v cíli. Mně by stačilo se zase aspoň o kousek zlepšit,“ uvedla Ledecká a dodala, že na oslavy moc není. „Teď si zase dám asi jen tu čokoládu,“ dodala na závěr.

Dvojnásobná olympijská šampionka

Ester Ledecká na Olympijských hrách v Pchjongčchangu překvapila celý svět, když získala dvě zlaté medaile ve dvou různých disciplínách, což předtím dokázali pouze muži.

Snowboardistka Ledecká se na olympiádě postavila i na start super-G, kde svojí jízdou všechny překvapila a v cíli nevěřícně zírala na výsledkovou tabuli, na které svítil nejrychlejší čas. Dokázala tak porazit všechny favoritky.

Do dějin se Ester Ledecká zapsala o několik dní později, když dokázala vyhrát i paralelní obří slalom na snowboardu. Stala se tak první ženou, která dokázala triumfovat ve dvou různých disciplínách.