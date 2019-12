„Stanislav Novotný by měl viset. Pomočím jeho hrob.“ Pavel Novotný se už definitivně zbláznil?

„Vadí mi, jakým způsobem zradil Českou republiku. Vlastizrádci by měli viset,“ prohlásil člen ODS Pavel Novotný poté, co se spolu s moderátorem podívali na vystoupení bývalého policejního ředitele Stanislava Novotného v ruské televizi, kde komentoval předešlé neblaze proslulé vystoupení řeporyjského starosty.

„Tohle je vlastizrada a vlastizrádci by měli viset. Už jsem dlouho nebyl na kriminálce… Ten člověk je opravdu chudák,“ přisadil si vzápětí Pavel Novotný na adresu Stanislava Novotného. Tím ale neskončil: „Já si myslím, že za to, co se tam odehrálo, by měl viset. To je vlastizrada.“

Následně zašla diskuze na téma o tom, že Pavel Novotný chce bývalému policejnímu řediteli pomočit hrob.

„To, že by panu Stanislavu Novotnému měl být pomočen hrob, to je prostě pravda,“ prohlásil řeporyjský starosta po několikanásobném opakování slov o močení na hrob Stanislava Novotného.

„Stanislav Novotný je vlastizrádce, píčus. To, co předvedl v té ruské televizi, je normální vlastizrada. On je ubožák,“ zdůraznil Pavel Novotný na adresu bývalého policejního prezidenta.

„Stanislav Novotný je vlastizrádce a měl by viset. Haló, policie, protiextrémistické oddělení Praha, měl by viset pan Stanislav Novotný. Sere mě, ubožák,“ dodal starosta Řeporyjí Pavel Novotný.

Moderátor diskuze s Pavlem Novotným se tázal, zdali jsou jeho výroky a vystupování v souladu s politikou ODS. Starosta Řeporyjí prohlásil, že se s ODS navzájem potřebují.

„My se asi nějakým způsobem navzájem potřebujeme. (…) Já mám tu stranu (ODS – red.) pořád rád,“ zmínil Pavel Novotný.

Stanislav Novotný v ruské televizi

Stanislav Novotný před několika dny vystoupil na ruské televizi. Moderátorka pořadu 60 minut se ptala bývalého policejního prezidenta a nynějšího předsedy Asociace nezávislých médií Stanislava Novotného na reakci české společnosti na záměr starosty Pavla Novotného postavit pomník vlasovcům.

Prohlásil, že je přesvědčený, že tento skandál se nelíbí většině lidí v Česku. Podle něj však Novotného podporuje pražská kavárna. Ruským divákům pak vysvětlil, co to znamená a kdo za tím stojí.

„Většina lidí ale chápe, co představuje tzv. pražská kavárna. On je de facto její součástí, velmi ho podporují. V Česku jsou to lidé na okraji, marginálové , které ale podporují neziskové organizace s finančními prostředky od George Sorose,“ řekl Stanislav Novotný.

Dále oznámil důvody, proč je tato skandální iniciativa pro pražskou kavárnu výhodná.

„Ti lidé tam pracují jenom proto, že k nim tečou cizí peníze ze zahraničí. Pracují de facto ve prospěch cizích zemí, jako jejich agenti. A Pavel Novotný teď spustil skandál, který se jim strašně líbí,“ uvedl. Samotného starostu pražské městské části označil za „blázna“ a připomněl, že neúspěšně působil v bulváru. Podotkl také, že „Novotnému nenápadně nadržují i Česká televize a Český rozhlas“.