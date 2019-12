Kvůli chemikáliím bylo evakuováno v Brně dalších 50 lidí

Včera byla v jednom bytě na Šámalově ulici v Brně nalezena mrtvola dvaačtyřicetiletého muže a neznámé chemikálie. Jak policisté uvedli na internetových stránkách, o život muže se obávali sousedi. Jak uvádí policisté, podle prvního zjištění muž nezemřel násilnou smrtí.

Vzhledem k tomu, že policisté objevili také nemalé množství chemikálií, bylo z domů evakuováno 25 osob, na které čekal evakuační autobus. Na místo byli povolání rovněž pyrotechnici a část ulice byla uzavřena pro dopravu i pro chodce.

Pověst podivína

Policie uvedla, že mezi místními měl muž pověst podivína, jelikož si liboval ve výrobě nejrůznějších chemikálií a v chemických pokusech. Pyrotechnici spolu s hasiči prohledávali byt a zjišťovali, jaké látky v bytě a sklepě nashromáždil a zda mohou být i nebezpečné.

Vyteklá chemikálie v Praze

Večer pak velitel akce rozhodl, že obyvatelé, kteří byli evakuování, se do svých domovů nevrátí. Přenocovat mohli v hotelu, který jim byl nabídnut městskou částí. Dále policie uvedla, že v průběhu noci evakuovala dalších pět desítek obyvatel dané ulice. Uvádí se, že policisté budou na místě pracovat do poledních hodin. Zabezpečené chemikálie odvezli pyrotechnici na bezpečné místo nedaleko Brna k okamžité odborné likvidaci. Po skončení policejní práce se budou moci obyvatelé vrátit do svých domovů.

Na konci října došlo v Praze 5 k nehodě nákladního automobilu na ulici K Barrandovu. Na silnici se vylila chemikálie, především tedy kyselina solná.

Uvádí se, že k nehodě došlo u čerpací stanice MOL. „Během jízdy došlo k převrácení a poškození nádob s chemikáliemi, zejména kyselinou solnou,“ informoval ČTK Martin Kavka, mluvčí hasičů. Hasiči měli při zásahu na sobě chemické obleky a došlo k uzavření komunikace v obou směrech.

Na základě měření se zjistilo, že koncentrace látek nebyla nebezpečná ve vzdálenosti 100 metrů od místa události. Hasičům se povedlo zamezit úniku látky na komunikaci a vstoupili v chemických oblecích do prostoru nákladu. Tam se jim povedlo únik také úplně zastavit, dodal tehdy mluvčí.