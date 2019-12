Klaus: EU není demokratickou, v Česku mizí svoboda a poptávku pro změny nevidím

Podle Klause je vystoupení České republiky z EU v nejbližší době nepravděpodobné. K porovnání uvedl příklad Velké Británie, která podle něj v procesu svého odchodu z EU čelí všem možným překážkám.

„Vidíte, jak je mučena velká, mocná, ekonomicky silná, demokraticky staletí existující Velká Británie, jak je jí to vystoupení znemožňováno všemi možnými způsoby, a to ještě Británie má tu výhodu, že je to ostrov u Evropy, není v srdci Evropy. Jestli se jí to nemůže podařit, tak já myslím, že vystoupení (Česka) je dneska dětinský návrh, který může říkat pouze nezodpovědný člověk,“ sdělil Klaus.

Klaus si myslí, že kdyby czexit byl někým vnímán jako politický cíl, jeho realizace by potřebovala dvě či tři desetiletí, jako politický projekt pro nejbližší budoucnost není racionální.

Poté se bývalý prezident dotkl fungování EU, k této otázce má docela kritický postoj. Uvedl, že unie nespadá pod definici demokratické instituce – hodlá získat centrální moc na úkor svých jednotlivých členů. Dodal, že Brusel ohrožuje i českou suverenitu, a to při usilování o ovlivňování českého energetického mixu či při rozhodování kvalifikovanou většinou, což umožňuje přehlasování zemí.

Klausův projev se také dotkl vnitřní situace v Česku samotném - v zemi podle bývalého prezidenta slábnou demokratické instituce, je omezován volný trh a celkem ubývá svobody. Bývalý politik navrhoval, že by proti této tendenci mohlo pomoci obnovení standardního systému jasně ideologicky vymezených politických stran. Pochybuje však, že po takové změně je poptávka, a uvedl, že za to také může mediální kritika standartních stran.

Hlavní atributy listopadu

Dříve u příležitosti oslav 30 let od listopadu 1989 Václav Klaus promluvil, že za hlavní atributy polistopadového vývoje Česka považuje svobodu, demokracii, tržní ekonomiku a národní suverenitu. Podle něj po roku 1989 tyto ukazatele rostly, zatímco nyní pod tlakem nových ideologií začínají padat.

Za velká nebezpečí pro Česko republiku Klaus také označil „pseudoliberální uvažování dnešních progresivistů“, „agresivní rovnostářství a agresivní zelenost“, „multikulturální posedlost dnešních evropských elit“, záměry na likvidaci národního státu či útoky na tradiční rodiny.