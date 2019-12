Se zbraní v ruce zaútočil pachatel v ostravské nemocnici. Kdo všechno tedy může vlastnit v Česku zbraň?

Pouze osoby, které jsou držitelem zbrojního průkazu nebo licence, mohou vlastnit a nosit střelnou zbraň. O průkaz je nutné si zažádat a policie jej na základě této žádosti vydá. Je nevyhnutelné, aby žadatel byl bezúhonný, zdravotně a odborně způsobilý a způsobilý k právním úkonům. Zbraně, jako například vzduchovky či historické zbraně, nepodléhají registraci a tvoří tak výjimku.

Uvádí se, že podmínky pro získání zbrojního průkazu upravuje zákon o zbraních. Standardně se platnost průkazu vydává na deset let, nicméně s ohledem na posudek o zdravotní způsobilosti lze vydat posudek i na kratší dobu.

Oprávnění má také lékař

Pakliže si lékař myslí, že nějaký pacient trpí nemocí, vadou či stavem, který nějakým způsobem omezuje zdravotní způsobilost, je oprávněn se informovat u policie, jestli osoba není držitelem zbrojního průkazu.

V případě, že existuje důvodné podezření, že se u dané osoby změnil zdravotní stav, pak policie může žádat o to, aby se držitel průkazu podrobil znovu lékařské prohlídce. Důvody pro odnětí zbrojního průkazu jsou pozbytí bezúhonnosti, způsobilosti k právním úkonům či zdravotní způsobilost.

Součástí procesu získání zbrojního průkazu jsou i zkoušky. V nich žadatel prokazuje, že má znalosti z oblasti zákona o zbraních, právní definice nutné obrany či zdravotnického minima. V praktické části musí žadatel dokázat, že je schopen bezpečně manipulovat se zbraní a střelivem, prokazuje i střelbu na pevný cíl.

Skupiny zbrojních průkazů

Nutno podotknout, že existuje několik skupin zbrojích průkazů. Byly vytvořeny na základě účelu užívání zbraně nebo střeliva. Do skupiny A jsou zahrnuty sběratelské účely, do skupiny B patří sportovní účely, lovecké účely spadají pod skupinu C, do skupiny D řadíme průkaz k výkonu zaměstnání nebo povolání a do skupiny E k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Skupiny pro zbraně

Na základě těchto skupin se také rozlišují podmínky pro žadatele o zbrojní průkaz. Pokud se jedná o žadatele staršího 21 let, může požádat o zbrojní průkaz skupiny A, D a E. Od 18 let lze žádat o zbrojní průkaz skupiny B a C.

Samotné zbraně se také rozdělují do kategorií. Do první kategorie se řadí zakázané zbraně (např. vojenské). Ty je až na výjimky zakázáno nabývat. Krátké opakovací či samonabíjející zbraně spadají do druhé kategorie. Jsou to tedy zbraně, které podléhají povolení. Zbraně, které se řadí do třetí kategorie, podléhají ohlášení a u poslední kategorie, tedy čtvrté, není potřeba, aby osoba vlastnila zbrojní průkaz.

Nový zákon o zbraních připravilo ministerstvo vnitra. Na základě toho by měly být samotné zbraně rozděleny do šesti kategorií a přístup k nim by měl být odstupňován na základě toho, jak jsou nebezpečné. Novinkou je i rozdělení zbrojních průkazů – místo pěti skupin budou pouze dvě. Podmínky vydání průkazu zůstanou stejné, rozdíl bude pouze v platnosti, ta bude pět let.