Společnost Home Credit se ohradila proti informacím serveru Aktuálně.cz

„Kategoricky odmítáme tvrzení, že by Home Credit stál za vytvářením ‚tajných sítí‘ na ovlivňování veřejného mínění,“ napsal mluvčí Home Credit Milan Tománek.

Společnost poukazuje na to, že materiály, které dotyčný server použil, mohou být pozměněné.

„Zveřejněné materiály jsou evidentně kradené a nelze vyloučit, že jsou i pozměněné. Proto Home Credit bude nadále postupovat a komunikovat v celé věci pouze právní cestou,“ zdůraznil Tománek.

Zároveň uznává, že za projektem Sinoskop, tedy Institut pro současnou Čínu, který Home Credit podporuje, si společnost stojí.

„Za podporou projektu Sinoskop prostřednictvím PR agentury si však Home Credit stojí. Domníváme se totiž, že ukazuje objektivnější obraz Číny než konkurenční projekt Sinopsis, který se pasuje do role jediného morálního arbitra a vykladače vývoje v Číně. V ideálním světě by projekty Sinoskop a Sinopsis spolu komunikovaly a výsledkem by byla otevřená a odborně podložená diskuse,“ podotkl mluvčí Kellnerovy společnosti.

Jiný názor

Jak vyplývá z jeho tvrzení, celou záležitost považuje za cílené kroky.

„Home Credit je přesvědčen, že se jedná o cílenou, široce a dlouhodobě vedenou kampaň, ve které nechybí ani trestněprávní aspekt,“ podotkl.

Dnes o něco dříve média s odkazem na zpravodajský server Aktuálně.cz napsala, že úvěrová firma Home Credit Petra Kellnera si podle informací najala PR agenturu C&B Reputation Management, která měla zlepšit obraz čínského komunistického režimu u české veřejnosti. Jednalo se o vytvoření sítě odborníků, novinářů a politiků, z nichž někteří ani nemuseli vědět, čeho jsou součástí.

Proti informacím serveru Aktuálně.cz se ohradil i ředitel agentury Tomáš Sazima, který prohlásil, že cílem jejich práce nebylo manipulovat veřejné mínění.

„Smyslem je moderovat debatu o Číně, vnášet do ní relevantní prvky. Aby se vyrovnala z extrému, který tady je. Protože to, co tu vůči Číně a její reputaci je, je humus,“ argumentoval politiku společnosti Sazima.