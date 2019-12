„Děti, nekupujte si drogy. Staňte se starostou Řeporyjí a bude vám je kupovat strejda Putin.“ Vyoral k Pavlu Novotnému

„Děti, nekupujte si drogy. Staňte se starostou Řeporyjí a bude vám je kupovat strejda Putin. Jestli tenhle labilní, zamindrákovaný prasopes nic nezobe či nešňupě, tak sním tuk po jeho liposukci...,“ napsal Tomáš Vyoral na svých sociálních sítích.

„Jinak vlasovci jsou podle něj váleční zločinci a vraždili židy - ale aby to Rusku nandal, prostě pomník postaví,“ uzavřel komentátor televize Prima k vyjádření Pavla Novotného o vlasovcích.

Tomáš Vyoral k výkonu Pavla Novotného na TV iDnes

„Stanislav Novotný by měl viset“

Pavel Novotný (ODS) na obrazovce televize iDnes v pořadu Rozstřel včera opakovaně prohlásil, že bývalý ředitel Policie České republiky by měl být potrestán trestem smrti pověšením za jeho vystoupení v ruské televizi. Dodal, že pomočí jeho hrob.

„Tohle je vlastizrada a vlastizrádci by měli viset. Už jsem dlouho nebyl na kriminálce… Ten člověk je opravdu chudák,“ přisadil si vzápětí Pavel Novotný na adresu Stanislava Novotného. Tím ale neskončil: „Já si myslím, že za to, co se tam odehrálo, by měl viset. To je vlastizrada.“

Následně zašla diskuze na téma o tom, že Pavel Novotný chce bývalému policejnímu řediteli pomočit hrob.

„To, že by panu Stanislavu Novotnému měl být pomočen hrob, to je prostě pravda,“ prohlásil řeporyjský starosta po několikanásobném opakování slov o močení na hrob Stanislava Novotného.

„Stanislav Novotný je vlastizrádce, píčus. To, co předvedl v té ruské televizi, je normální vlastizrada. On je ubožák,“ zdůraznil Pavel Novotný na adresu bývalého policejního prezidenta.

„Stanislav Novotný je vlastizrádce a měl by viset. Haló, policie, protiextrémistické oddělení Praha, měl by viset pan Stanislav Novotný. Sere mě, ubožák,“ dodal starosta Řeporyjí Pavel Novotný.

Stanislav Novotný v ruské televizi

Stanislav Novotný před několika dny vystoupil na ruské televizi. Moderátorka pořadu 60 minut se ptala bývalého policejního prezidenta a nynějšího předsedy Asociace nezávislých médií Stanislava Novotného na reakci české společnosti na záměr starosty Pavla Novotného postavit pomník vlasovcům.

Prohlásil, že je přesvědčený, že tento skandál se nelíbí většině lidí v Česku. Podle něj však Novotného podporuje pražská kavárna. Ruským divákům pak vysvětlil, co to znamená a kdo za tím stojí.

„Většina lidí ale chápe, co představuje tzv. pražská kavárna. On je de facto její součástí, velmi ho podporují. V Česku jsou to lidé na okraji, marginálové, které ale podporují neziskové organizace s finančními prostředky od George Sorose,“ řekl Stanislav Novotný.