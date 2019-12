Psal jsem si se střelcem z Ostravy. Měl rakovinu jako já, byl evidentně labilní, šokuje zpěvák Stypka

„Takový ten pocit, kdy si čtrnáct dní píšete na messengeru s člověkem, co se s vámi nějak ztotožňuje, a on pak zastřelí mnoho lidí a nakonec sebe. Ctirad byl evidentně labilní, ale že až takhle, to jsem bohužel nepoznal. Fuck! Je mi to líto,“ napsal Stypka na sociální sítě, čímž očividně šokoval své fanoušky a běžné sledující.

„Pro novináře – fakt se nebudu vyjadřovat. Pro všechny – nedávám si to nikterak za vinu. Líto mi je těch lidí, kteří to odskákali,“ doplnil muzikant.

Pro MF DNES David ale dříve upřesnil, že si mu pachatel stěžoval, že ho nikdo neléčí. „V nemocnici jsem s ním neležel. On si mě vyhledal potom, co bulvár zveřejnil, že procházím chemoterapií. Potom mi psal, že má na 99 procent stejnou nemoc, co mám já. Celá naše diskuze byla o tom, že ho nechtějí lékaři léčit. Jak to píšu v tom statusu, byl labilní, ale nedošlo mi, že až tak moc,“ řekl.

Útočník po zpěvákovi prý žádal, aby mu potvrdil rakovinu. „Samo o sobě mi to přišlo padlé na hlavu. Znal jsem ho jenom přes zprávy na Facebooku. Psali jsme si asi dva týdny,“ dodal pro server Stypka.

Útok v ostravské nemocnici

Dnes ráno 42letý muž zahájil palbu na pacienty v čekárně Fakultní nemocnice v Ostravě. Šest lidí zemřelo, tři byli zraněni, jeden z nich je ve vážném stavu.

Muž po střelbě utekl, ale brzy ho policie našla v autě v Děhylově nedaleko Ostravy. Před zásahem policistů se pachatel střelil do hlavy, při převozu do nemocnice zemřel.

„Vzal si do hlavy, že je těžce nemocný…“

Radiožurnál dříve informoval, že údajným střelcem je stavební technik Ctirad V. Totožnost prý potvrdil ředitel společnosti Aleš Zygula, který ho podle fotky poznal.

„Vzal si do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit. Docházel všude. Poslední měsíc nechodil do práce, měl volno, před 14 dny přišel s tím, že je na nemocenské. Víc o tom nechci mluvit,“ řekl Zygula.