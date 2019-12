Milion chvilek uctí oběti tragédie v Ostravě. „Měli byste akci úplně zrušit,“ reaguje internet

Spolek Milion chvilek pro demokracii během dnešní demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi uctí oběti střelby ve fakultní nemocnici v Ostravě. Spolek o tom informoval na Facebooku. Někteří uživatelé si však myslí, že by akce měla být úplně zrušena.

„Jsme otřeseni tím, co se stalo dnes ráno ve fakultní nemocnici v Ostravě. Proto na dnešní demonstraci uctíme oběti minutou ticha. Zároveň jsme z akce odvolali bubeníky - pochod tedy nebude tak hlučný jako měl být. A vyzveme občany, aby dnes ve 20:00 zapálili svíčku. Zítra od 17:00 bude probíhat pietní zapalování svíček v Ostravě před budovou fakultní nemocnice a v Praze před sochou sv. Václava,“ uvádí se ve zprávě spolku.

Dnešní demonstrace Milionu chvilek pro demokracii má začít v 18 hodin na Václavském náměstí a poté bude následovat pochod centrem Prahy na hlavní nádraží. Akci spolek vyhlásil poté, co Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo, že přijalo auditní zprávu Evropské komise, která by měla potvrzovat premiérův střet zájmů, a také poté, co nejvyšší státní zástupce zrušil rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra.

Reakce Facebooku

V komentářích k postu se uživatelé připojili k vyjádření soustrasti obětem tragického incidentu. Někteří však na rozhodnutí organizátorů demonstrace reagovali dost kriticky – lidé žádali úplné zrušení akce.

„Dobrý den. Prosím, zkuste to ještě zastavit. Udělejte z toho předvánoční setkání pokojných lidí. Nechoďte blokovat Hlavák. Děkuji,“ reagoval v komentářích Jan Čermák.

„V normální zemi by normální občané, když se něco podobného stane, přesunuli demonstraci a vyřváváví na jiný den, vždyť je jedno, kdy si dopřejete tento ne-kulturní zážitek. Ale udělat demonstraci v den, kdy je popraveno 6 lidí, pardon???!!!!, ale asi vás nezastaví nic. Vaše předsednictvo má silné žaludky,“ ostře zareagovala Eva Sokolová.

„Že se nestydíte. Měli jste to zrušit!! Vy jste úplně bez jakéhokoliv studu v té své nenávisti. A svíčkou a minutou ticha nic neomluvíte. Je mně z vás zle. Ale holt, zaslepená nenávist,“ napsala Karolina Novotná.

Někteří uživatele však stali na stranu spolku a uvedli, že zrušení takové akce není jednoduché.

„A vy si všichni myslíte, že to bylo naplánované? Jak to asi mohli tušit, že se to stane... Myslím, že vůbec zorganizovat takovou velkou věc není na pár minut a přesunout na jiné datum asi taky nebude jednoduché,“ sdělila Kája Martiníková.