Kavárna jásá. Tajné službě věří největší podíl lidí za 25 let. BIS a NÚKIB však získaly nejnižší důvěru mezi institucemi

Bezpečnostní informační službě (BIS) vyjádřil důvěru největší podíl Čechů za posledních 25 let, a to skoro celá polovina. Ukázal to průzkum důvěry vybraným institucím Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM), který proběhl od října do listopadu. Průzkumu se zúčastnila více než tisícovka obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.

Důvěra BIS byla zjišťována naposledy před 15 lety. V roce 2004 nedůvěřovalo BIS 49 procent lidí, zatímco důvěru jí vyjádřilo 19 procent dotázaných. V letošním průzkumu je situace opačná: 47 procent lidí vyjádřilo české kontrarozvědce důvěru a 36 procent nedůvěru. V dřívějším průzkumu z roku 1995 také u lidí převažovala nedůvěra.

Centrum zjišťovalo názor Čechů i na další vybrané instituce. Nejvyšší důvěru vyjádřila v říjnu 2019 česká veřejnost veřejným vysokým školám (73 procent) a Akademii věd ČR (67 procent). V celkovém žebříčku důvěry se umístila BIS až na konci spolu s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Tyto agentury společně varují o hrozbě ze strany Ruska a Číny a činnosti ruských a čínských špionů v Česku.

Výroční zpráva BIS

Výroční zpráva BIS za rok 2018 byla zveřejněna v úterý 26. listopadu a většinou byla věnována činnosti ruských a čínských agentů na území ČR.

„Česká republika byla předmětem zájmu aktérů s vazbou na ruskou a čínskou státní moc i v kyberprostoru. Instituce a občané ČR se stali cílem hned několika kyberšpionážních kampaní, přičemž nejzávažnější z nich byla kompromitace neutajované sítě Ministerstva zahraničních věcí (MZV),“ píše se ve zprávě BIS.

Kritika ze strany Miloše Zemana

Český prezident Miloš Zeman už několikrát zpochybňoval činnost BIS. Před rokem v prosinci 2018 v rozhovoru na TV Barrandov uvedl: „Doufám, že neprozrazuji jiné státní tajemství než tajemství o neschopnosti BIS. Za šest let není jediný údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jen jediného ruského nebo čínského špióna.“ Podle něj jde BIS o zachování svého rozpočtu, nebo dokonce jeho zvýšení: „Jak to má dokázat? Musí přesvědčit veřejnost o své užitečnosti. Když budou plácat o tom, že se to tu hemží ruskými a čínskými špiony, a přitom za šest let nedokázala chytit byť jen jediného, tak je to plácání.“

Ředitele BIS Michala Koudelku prezident označil za „čučkaře“.

Reakce na výsledky průzkumu

Mediální analytik Štěpán Kotrba na svém facebookovém účtu krátce okomentoval výsledky průzkumu: „Polovina národa úplně blbá.... Panebože,“ napsal.

Editor deníku FORUM 24 Jan Jandourek ve svém komentáři napsal, že tento růst důvěry k BIS se Miloše Zemanovi nebude líbit a ze strany prezidenta se dají očekávat další útoky na tajnou službu.