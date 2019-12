Ředitel Člověka v tísni dostal cenu velvyslanectví USA za lidská práva

V roce 1988 dnes 51letý Šimon Pánek zahájil charitativní činnost organizováním sbírky pro zemětřesením postiženou Arménii. Poté byl v roce 1989 jedním ze studentských vůdců sametové revoluce, později dal ale přednost humanitární činnosti. V roce 1992 založil humanitární tým, který pomáhal ve válečném Náhorním Karabachu. Z tohoto týmu se později vyvinula organizace Člověk v tísni. Dnes Člověk v tísni funguje ve více jak 30 zemích, kde poskytuje humanitární pomoc, přispívá ke společenskému rozvoji a působí také na poli osvěty a vzdělávání.

Při včerejším slavnostním večeru v rezidenci amerického velvyslance Stephena Kinga došlo i na vystoupení klavírního tria Guarneri Trio Prague. Toto hudební uskupení vyjíždí na mezinárodní hudební festivaly po celém světě, právě tomuto triu čínské orgány zrušily jejich plánované turné.

Tradici udílení Ceny Alice Garrigue Masarykové americké velvyslanectví založilo v roce 2004. Každý rok ji velvyslanci předávají okolo 10. prosince, na tento den připadá Mezinárodní den lidský práv. Cena je pojmenována po dceři prvního československého prezidenta a vyjadřuje uznání osobnostem nebo organizacím, které se mimořádně zasloužily o rozvoj lidských práv v Česku a svou podporou sociální spravedlnosti a obranou demokratických svobod vytvářejí otevřenou občanskou společnost.

V loňském roce si cenu převzala romská aktivistka Magdalena Karvayová a to za svou činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Člověk v tísni v Rusku

Ruské ministerstvo spravedlnosti informovalo o zařazení organizace Člověk v tísni na seznam zahraničních a nevládních organizací, jejichž činnost je v Rusku považována za nežádoucí. Podle ministerstva je daná organizace na seznamu nežádoucích organizací v Rusku od 7. listopadu tohoto roku, a to na základě rozhodnutí náměstka generálního prokurátora Ruské federace.

​Člověk v tísni se stal již devatenáctou organizací, jejíž činnost ruské ministerstvo spravedlnosti označilo za nežádoucí. Tato nezisková organizace přitom údajně považuje za svůj hlavní cíl poskytování pomoci v krizových bodech a podporu rozvoj demokracie a lidských práv ve světě.

Uvádí se, že pokud je nějaká organizace do seznamu ruského ministerstva spravedlnosti zařazena, její účty jsou zmrazeny a dceřiné společnosti jsou uzavřeny. Nežádoucím organizacím je také zakázáno pořádat veřejné akce (od seminářů až po shromáždění), shromažďovat a distribuovat své materiály, a to i prostřednictvím médií.

Samotná organizace na zprávu zareagovala a uvedla, že zařazení na seznam nežádoucích organizací pro ni není překvapením, i přesto to ale považuje za nepříjemnost. Dále uvedli, že momentálně zastavují veškeré aktivity na podporu ruských partnerů a přátel, aby nedošlo k ohrožení a aby byli opatrnější. Jak však dodávají, neznamená to, že by v Rusku přestali pracovat.