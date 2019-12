„Jak si to může dobrovolně pověsit na internet?“ Pospíšil to schytal za fotku z demonstrace Milionu chvilek

Europoslanec a předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil se pochlubil na Twitteru snímkem ze včerejší demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii, která proběhla v Praze. Jeho příspěvek ale vyvolal vlnu kritiky, a to i ze strany osobností české politické scény.

Pospíšil na snímku, o který se podělil na Twitteru, stojí na Václavském náměstí a v ruce drží papír s nápisem „Demisi!“. Ke svému příspěvku pak na sociální síti napsal: „Kauzy Andreje Babiše opět zaplnily Václavské náměstí. Nelze se divit. Střet zájmů a obnovené trestní stíhání by ve vyspělé zemi vedly nejen k rezignaci premiéra, ale i k jeho odchodu z veřejného života.“

Kauzy Andreje Babiše opět zaplnily Václavské náměstí. Nelze se divit. Střet zájmů a obnovené trestí stíhání by ve vyspělé zemi vedly nejen k rezignaci premiéra, ale i k jeho odchodu z veřejného života. pic.twitter.com/9DF69YL17l — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 10. prosince 2019

​Jeho počínání však sklidilo vlnu nevole. K věci se vyjádřil třeba předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas. Ten Pospíšila označil za exota.

„Tohle je taky exot. Nejdříve @ODScz, pak @TOP09cz, údajně z pravice podporuje v Praze @ZdenekHrib, z anarchistické a neomarxistické @PiratskaStrana. A pak si vezme papírek s nápisem Demisi...“ uvedl.

Tohle je taky exot. Nejdříve @ODScz pak @TOP09cz, údajně z pravice podporuje v Praze @ZdenekHrib z anarchistické a neomarxistické @PiratskaStrana. A pak si vezme papírek s nápisem Demisi... 🤔🤮 https://t.co/x6hhq2DEWe — Tomáš Vandas (@tomas_vandas) 11. prosince 2019

​Dalším, kdo nenechal fotografii bez komentáře, byl i šéfredaktor Mladé fronty Dnes Jaroslav Plesl. Ten mimo jiné ve svém komentáři zmínil výčet Pospíšilových (ne)úspěchů za poslední dobu.

„Tohle je taky borec. Úplně prokaučoval předsednictví v TOP 0,9, na celý čáře projel volební sjezd, instaloval do vedení Prahy Hřiba a teď si vezme do ruky papírek s nápisem Demisi. Jak může být tak hloupej a ještě si to dobrovolně pověsit na internet?“ žasl Plesl.

Reakce na internetu

Pozitivních reakcí se Pospíšil vesměs nedočkal ani od lidí na sociální síti, kteří statusy Vandase a Plesla komentovali.

„Když nemůže být šéfem on, nepřeje to ani druhým,“ psali lidé na adresu Pospíšila.

„A to je cedulka pro Babiše? Nebo pro Hřiba? Musíte být konkrétnější, trochu se v tom ztrácím už!!“ stálo v dalším komentáři.

Někteří jej dokonce označili za „kus vola“ či za „šaška“. Jiní se ptali, zda „bude po neúspěchu emigrovat do jiné strany“.

Zmínka padla také o samotných demonstracích. Lidé podotýkali, že protestující „fakt melou to samé dokola, do zblbnutí“. „Moc se milým ovčanům do té zimy nechtělo,“ napsal další z uživatelů sítě.

Demonstrace Milionu chvilek v Praze

Včera, v úterý 10. prosince, probíhala od 18.00 hod na Václavském náměstí další demonstrace zmiňovaného spolku. Akci spolek vyhlásil poté, co ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo, že přijalo auditní zprávu Evropské komise, která údajně hovoří o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, a také poté, co nejvyšší státní zástupce zrušil rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra v kauze Čapí hnízdo.

Během demonstrace mimo jiné protestující uctili památku šesti zavražděných lidí, kteří včera tragicky zahynuli při útoku v ostravské nemocnici. V této souvislosti ale někteří lidé poukazovali na to, že je nevhodné, aby se demonstrace konala právě v den, kdy došlo k tak otřesnému činu.