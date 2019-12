„Zasáhne do života a peněženek každého Čecha.“ Ekonom Kovanda zhodnotil plán uhlíkové neutrality

Premiér Andrej Babiš včera oznámil, že uhlíková neutralita bude Českou republiku stát 675 miliard korun a dodal, že bez jádra to nepůjde. K tomu ekonom Kovanda říká, že premiér už neřekl, že nejde o celkovou částku, ale o každoroční platbu po dobu dvaceti let. Sice je podle Kovandy zamýšlená uhlíková neutralita do roku 2050 bohulibá myšlenka, ale ekonomicky a sociálně je prý likvidační.

Ekonom Kovanda pro Parlamentní listy uvedl, že vládní dokument Ochrana klimatu totiž uvádí, že celková částka přesáhne biliony korun. V dokumentu je také napsáno, že snížení emisí oxidu uhličitého 80 procent do roku 2050 vyvolá náklady ve výši řádově bilionů korun. Dodává také, že dosažení úplné uhlíkové neutrality bude mnohonásobně dražší.

Samotná Evropská komise v případě Česka počítá s dvojnásobnými náklady ve srovnání se starými členskými státy, které již mnohá opatření v minulosti přijaly. Komise dosažení uhlíkové neutrality v ČR vyčíslila na stovky miliard korun ročně po dobu dvaceti let.

Pouze roční náklad

Kalkulace 675 miliard korun je podle Kovandy roční náklad. Ten rozpočítal na každého obyvatele včetně dětí a důchodců, z toho vyplývá, že to dělá asi 63 500 ročně pro příští dvě dekády. Ekonom také uvedl, že si toho lidé nemusí všimnout, protože částka bude zahrnuta ve vyšších cenách elektřiny nebo tepla.

Plán uhlíkové neutrality Evropská komise představí na příštím summitu v rámci programu Zelený nový úděl. Nová legislativa vznikla za účelem dosažení rovnováhy do roku 2050, kdy bude vyrovnán objem vypouštěných a pohlcovaných skleníkových plynů. Dnes je produkováno 37 gigatun skleníkových plynů, přičemž zpět jde pouze 11 gigatun.

Kovanda k nové legislativě uvedl, že zasáhne do života a peněženek všech Čechů. Podle něj se dotkne našich každodenních návyků, například vytápění bytů. Ekonom také upozorňuje na možný nedostatek exotického zboží, jelikož převoz velkého množství ovoce přes celý svět zanechává obrovskou uhlíkovou stopu.

Lukáš Kovanda na závěr uvedl, že plán uhlíkové neutrality je sice bohulibý, ale snadno se může zvrtnout a přinést nedozírné neblahé důsledky nejen na klima samotné, ale také na celou společnost.

Babiš zkritizoval zbytek světa

Český premiér Andrej Babiš během klimatického summitu OSN v Madridu zkritizoval státy, které podle něj jdou proti proudu Evropy v otázkách emise a nerespektují Pařížskou dohodu o změně klimatu.

Babiš poukázal na to, že konference se nezúčastnili ani zástupci všech členských států EU. „Evropa tady není, ani pan Macron, velký protagonista, ani paní Merkelová, není tu plno dalších premiérů,“ prohlásil premiér ve svém projevu před ostatními politiky.

Mimo jiné dodal, že Česko klimatické závazky stanovené do roku 2020 splní a v některých oblastech je i překoná. Upozornil ale, že uhlíkové neutrality není možné dosáhnout bez jaderné energie.