Chvilkaři chtějí Babiše nahradit Petříčkem, ukázala anketa. „Ok, až Piráti TOPku spolknou,“ zesměšňoval to Jan Zahradil

Během demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii proti premiérovi Babišovi v úterý 10. prosince v Praze se server Seznam Zprávy ptal demonstrantů, kdo by měl zastávat úřad premiéra, kdyby Andrej Babiš skutečně vyslyšel hlas náměstí a demisi podal. Výsledky ankety na svém facebookovém profilu okomentoval europoslanec za ODS Jan Zahradil.

Když ne Babiš, tak kdo? Dotazovaní zpravodajským serverem demonstranti jako potenciálního předsedu vlády, kdyby Andrej Babiš rezignoval, nejčastěji zmiňovali jméno současného ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka ze strany ČSSD.

Seznam ve své anketě oslovil 111 účastníků akce a výsledky ukázaly, že lidé nejčastěji nechtějí nikoho z hnutí ANO, nepřipadá podle nich v úvahu ani žádný z ministrů. Tak reagovalo 39 oslovených.

„Pokud už demonstranti jmenovali konkrétního politika z vládní koalice, který by jim na postu premiéra vyhovoval, nejčastěji zmiňovali Tomáše Petříčka, ministra zahraničních věcí z ČSSD. S ním by bylo spokojeno 30 oslovených lidí,“ píše server a poukazuje na to, že na současném ministrovi zahraničních věcí účastníci demonstrace na Václavském náměstí oceňují, že drží slovo a zatím kolem něj nejsou žádné větší aféry.

„Dokáže se postavit Zemanovi a jako jediný ten úřad zastává dobře,“ řekl o Petříčkovi 24letý Adam z Písku.

Petříček se prý líbí hlavně voličům TOP 09 a Pirátů.

Tato zpráva pobavila europoslance Jana Zahradila.

„Už asi dva týdny jsem nenapsal nic o ministru Petříčkovi. A hle, tento ozvuk antibabišovské demonstrace přichází jako na zavolanou,“ poznamenal. „Voliči Pirátů a TOP 09 chtějí Petříčka za premiéra. Ok, až sfúzují, resp. až Piráti TOPku spolknou, může k nim přestoupit. A ČSSD nezbývá než pogratulovat, že jim vychovala tak nadějného mladého politika,“ dodal.

V komentářích k jeho příspěvku kromě těch, kteří s ním souhlasili, se objevili i příznivci Petříčka.

„Pane Zahradile, ANO vyhrálo volby a utvořilo koalici s ČSSD. Vyberte mi tedy na základě tohoto výsledku voleb lepšího kandidáta, než je Petříček. Myslíte, že je lepší tam nechat trestně stíhaného zloděje a agenta STB? To je Váš vkus?“ napsal jeden z uživatelů.

Demonstrace Milionu chvilek na Václavském náměstí

Akce spolku Milion chvilek pro demokracii 10. prosince na Václavském náměstí za odstoupení Andreje Babiše (ANO) z funkce předsedy vlády se podle policie účastnilo až 35 000 lidí, organizátoři však hovořili nejprve o 60 000, posléze o 80 000 účastnících.

Po skončení oficiální části na Václavském náměstí, kde se u mikrofonu střídali hlavně předseda spolku Mikuláš Minář s Benjaminem Rollem, vyrazili protestující směrem k pražskému hlavnímu vlakovému nádraží. Lidé cestou psali křídami na silnice hesla jako „Demisi“ nebo „Odstup“.

Spolek oznámil, že uspořádá na témže místě další demonstraci v úterý 17. prosince.

Reakce premiéra Babiše

Premiér na dotaz ČTK uvedl, že rezignovat nehodlá. Právo lidí demonstrovat respektuje, zkritizoval ale opozici, že jejím jediným programem je antibabiš.

„Milion chvilek demonstrovalo, i když jsem obviněný nebyl a zpráva auditorů do Česka nedorazila. Respektuju to, máme svobodu a demokracii, každý má právo demonstrovat proti čemu a komu chce. Ale rezignovat kvůli tomu, že nenávidí Babiše, opravdu nehodlám,“ prohlásil pro ČTK premiér. „Na demonstrace chodí pravidelně opozice, protože antibabiš je jejich jediný program, nic jiného neumí,“ dodal.