„Říká kraviny.“ Novotný se obul do veterána Pražského povstání. Tahle pravda o vlasovcích se mu nehodí do krámu. Video

Starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný na svém Facebooku sdílel úryvek ze své ranní pošty. Psal mu jeden z občanů a vyjadřoval se v něm k Řeporyjím a plánovanému pomníku vlasovcům. Pod celým příspěvkem se však strhla bouřlivá diskuze, kde někteří podotýkali, že kontroverzní starosti sdílí jen to, co se mu hodí do krámu.