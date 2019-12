Náklady na uhlíkovou neutralitu jsou dalším důvodem pro vystoupení z EU, úplně položí naši ekonomiku, varuje Radim Fiala

Místopředseda SPD Radim Fiala se ostře ohradil proti plánu Evropské komise dosáhnout v polovině století uhlíkové neutrality. Podle něj to povede k výraznému poškození evropské ekonomiky a považuje to za jeden z důvodů, proč je nutné vystoupit z Evropské unie.

Ve čtvrtek v Bruselu začalo zasedání Evropské rady, na kterém bude mezi hlavními tématy i otázka podpory návrhu na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. To by znamenalo, že by každá země neutralizovala stejný objem emisí v atmosféře, které vyprodukovala.

„To je šílené. To může úplně položit naši ekonomiku,“ reagoval na věc šéf poslanců SPD Radim Fiala u sebe na Facebooku. „Tyto nesmysly z Evropské unie hnutí SPD naprosto odmítá a je to další důvod pro to, abychom ze škodlivé Evropské unie vystoupili,“ doplnil.

Premiér Andrej Babiš před svým odletem do Bruselu varoval, že by náklady v Česku činily 675 miliard korun. Jak ale uvedl ekonom Lukáš Kovanda, jde o roční částku. Celkové náklady by dosahovaly bilionů korun, což je ostatně zmíněno ve vládním dokumentu Ochrana klimatu.

„V rámci této politiky musíme nesmyslně pěstovat a dotovat řepku kvůli biopalivům, dotovat fotovoltaiku solárním baronům, musí se stavět domy „s nulovou spotřebou energie“, které prodražují možnost pořídit si vlastní bydlení, řepka olejka zamořuje krajinu alergeny a jejím pěstováním trpí půda i celá krajina,“ vysvětlil.

Podle něj boj proti emisím oxidu uhličitého výrazně poškozuje ekonomiku Evropy. Upozornil, že v rámci této politiky Česká republika již provádí řadu opatření, které mají negativní dopad.

Fiala dále zpochybnil i vliv člověka na změnu klimatu. Podle něj hlavní podíl leží na sluneční aktivitě a vzdálenosti Země od Slunce.

Premiér doufá v kompromis

„Česko chce taky dosáhnout uhlíkovou neutralitu, ale bez jádra to nedáme. EU musí jádro uznat jako bezemisní zdroj. Některé státy jsou stále proti. Musíme je přesvědčit, s pomocí Evropské komise,“ sdělil Babiš.

Babiš ve středu po jednání s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO), generálním ředitelem ČEZ Danielem Benešem a státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou upozornil, že bez jaderné energetiky Česko uhlíkové neutrality nedosáhne.

Plán na uhlíkovou neutralitu Česko společně s Polskem v Radě zablokovalo již letos v červnu. Ministerský předseda nyní doufá, že se mu v Bruselu podaří dojednat kompromis. Babiš chce, aby lídři EU uznali jadernou energetiku jako „čistý“ zdroj a umožnili jeho podporu z unijních peněz. Dále trvá na tom, aby každá země nadále samostatně rozhodovala o svém energetickém mixu.

Předběžný dokument, který má k dispozici ČTK, je v této otázce povolný:

„Evropská rada uznává potřebu zajistit energetickou bezpečnost a respektovat právo členských států rozhodovat o svých energetických mixech.“

Obavy o Dukovany

Podle Babiše ale tato informace není dostatečná, neboť se obává, že Evropská komise nebo někteří členové EU budou chtít blokovat výstavbu nových jaderných bloků. Podle informací APA jsou Rakousko a Lucembursko na summitu připraveny zablokovat usnesení, které by umožnilo členským zemím čerpat finanční podporu z unijních fondů na stavbu jaderných elektráren.

Již dříve v Rakousku důrazně odmítali výstavbu nového bloku v jaderné elektrárně v Dukavonech.

„Je naprosto nepředstavitelné, že se dnes ještě mohou stavět nové jaderné reaktory. Jaderná elektrárna není technologií budoucnosti, není čistá, není šetrná ke klimatu, není levná a především je nebezpečná,“ prohlásila v srpnu někdejší rakouská ministryně životního prostředí Elisabeth Köstingerová.

Ta spolu s ministrem životního prostředí v Dolním Rakousku Stephanem Pernkopfem chce na Česko podat žalobu u Evropské unie kvůli financování dostavby české elektrárny Dukovany.

„Dnes ráno ve čtvrt na osm spotřebovávali Rakušané 23 % české elektrické energie, Slovensko 30 %. Kdybychom nedodávali Rakousku energii, tak by si čtvrtina z nich ani neuvařila kafe. To by měli občané našich jižních sousedů vědět, když protestují proti našim jaderným elektrárnám. Podpoříme neutralitu, pokud nám nebudou bránit ve výstavbě jádra, jakožto čistého, bezemisního zdroje,“ vzkázal ve čtvrtek Babiš z Bruselu do Vídně.