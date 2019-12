Co přinese dnešní Týden s prezidentem: Zeman promluvil o tragédii v Ostravě, ohodnotil Čaputovou a shrnul rok 2019

Šámal kývl na nabídku Zemana

Hned v úvodu Jaromír Soukup představil několik témat. Jako první se s prezidentem dotkl aktualit, které tento týden přinesl. Jednalo se například o to, že profesor a předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal přijal nabídku Zemana, aby se ucházel o post soudce Ústavního soudu.

„Vzhledem k tomu, že jsem mu to nabídl sám, tak si toho vážím a myslím, že je to dobrá volba.“ řekl Zeman.

Na dotaz, kdo by mohl být nástupcem Šámala v případě, že by uspěl, prezident řekl: „Nejvyšší soud má asi 60 soudců a obvykle se vybírá z nich, i když existuje i jiný právní názor, tak budu mít poměrně širokou paletu."

Preference hnutí ANO

Další téma směřovalo, jako již v minulém díle, na hnutí ANO, které i přes dění kolem Andreje Babiše dosahuje preferencí kolem 35 %. A nevypadá to, že by se s tímto výsledkem mohlo něco stát. Co za tím podle prezidenta stojí?

„Z 80 % je úspěch jakéhokoliv politického hnutí nebo strany závislý na osobnostech, které stojí v čele tohoto hnutí nebo strany. A i když se to nebude některým líbit, tak v některých případech ty osobnosti prostě jsou,“ myslí si.

Zeman o tragické střelbě v Ostravě

Hlava státu se dotkla ale také tragických událostí, a sice střelby v ostravské nemocnici. Soustrast už sice vyjádřil, ale chtěl ji znova připomenout.

„Já bych tu soustrast ještě jednou zopakoval. Můj syn pracuje jako lékař v ostravské fakultní nemocnici, takže když jsem se to dozvěděl, tak jsem měl o něj strach. A právě tento strach mi umožnil ještě více se vcítit do bolesti lidí, kteří přišli o své blízké,“ svěřil se.

Poté se vyjádřil i k tomu, zda šlo útoku nějak zabránit.

„Víte, proti osamělému psychicky narušenému střelci se velice, velice těžko podnikají nějaká obranná opatření,“ myslí si.

K tomu dodal, že i on sám se například u Pražského hradu pokusil zpřísnit bezpečnostní opatření, i když byl za to vystaven kritice. Myslí si však, že se riziko nějakého útoku na návštěvníky Hradu snížilo.

K ostraze samotné nemocnice pak řekl, že „kdyby tam byl jeden, dva, tři vhody, tak se to dá strážit. Nicméně, když je jich vyšší počet než tři, tak je to téměř vyloučeno“.

V této souvislosti ocenil také práci Policie ČR. „Je naivní předokládat, že u každé zdravotní ambulance budou hlídkovat ozbrojení těžkooděnci, kteří koneckonců nejsou ani na tom Hradě. A myslím, že policie odvedla dobdou práci a chtěl bych jí za to poděkovat,“ řekl.

Zdůraznil i to, že česká polici byla nedávno kritizována za to, že koupila dva vrtulníky. Přitom ake podotkl,že právě jeden z těchto vrtulníků v úterý pomohl dopadnout útočníka. „Nejsem si jist, jestli by sebevraždu spáchal, kdyby nad ním nebyla ta helikoptéra,“ uvedl Zeman.

Shrnutí roku 2019

Zeman se jaksi pokusil shrnout i letošní rok. Uvedl, že obyvatelé Česka patří do dvacítky zemí, v nichž jsou jejich občané šťastní.

„Jsme úspěšná země s nejnižsí mírou nezaměstnanosti v EU. Málo se uvádí i to, že máme nejnižsí podíl relativní chudoby, máme pořád ještě slušný ekonomický růst, velmi nízký státní dluh. A i když je ostravská nemocnice trochu protipříklad, pořád mohu říct, že jsme bezpečná země,“ prohlásil.

Osobnosti roku

Řeč přišla i na osobnosti roku. Podle časopisu Time byla letos osobností roku zvolena mladá švédská ekoaktivistka Greta Thunbergová. Na tuto skutečnost česká hlava zareagovala následovně:

„Časopis Times má v této oblasti dávnou tradici, a bez jakékoli ironie bych chtěl připomenout, že v roce 1938 vyhlásil osobností roku Adolfa Hitlera.“

Pokud by však měl hovořit o výrazných osobnostech dle svého mínění, vyjádřil by se následovně. Hlavní politickou postavou tohoto roku v české oblasti je podle něj Andrej Babiš, který dle něj „nemá na české politické scéně konkurenta.“ To podle Zemana dokazují i preference jeho hnutí a dříve to ukázaly volební výsledky.

Pokud jde o zahraniční osobnost, řekl, že si kdysi myslel, že to může být Donald Trump. Nakonec ale zmínil ruského prezidenta Vladimira Putina či čínského lídra Si Ťin-pchinga. Zajímalo ho také, jak si povede Boris Johnson.

Čaputová je milá žena

Téma se stočilo také na Slovensko a na to, že letos ve volbách zvítězila Zuzana Čaputová, která se funkce ujala 15. června. A jak by Zeman ohodnotil její působení v dané funkci?

„Já jsem se s ní setkal třikrát. Zaprvé, kdybych to vzal od konce, teď jsme měli docela přátelskou diskuzi na summitu v Londýně. Předtím jsme spolu otevírali Český dům v Bratislavě a konečně byla na své návštěve ČR. To jsou tři návštěvy, které umožnují nikoli hodnotit, ale mít první dojmy. A ty jsou takové, že je to milá žena a uvidíme, jak si povede jako prezidentka,“ dodal.

Rozpovídal se také o vztazích mezi Českem a Slovenskem, ke kterým řekl, že jim ke spokojenosti chyběl jen ten Český dům. Podle něj jsou tedy tyto vztahy exceletní a doufá, že takové i zůstanou.

AKTUALIZUJEME