Petříček chce přijmout syrské sirotky, sdělil studentům v Liberci. Vyjádřil se i k pomníku vlasovcům

Tento týden ministr zahraničí Tomáš Petříček se vydal do Liberce, kde v plné aule Technické univerzity zodpovídal na rozmanité dotazy studentů, týkající se domácí a zahraniční politiky. V průběhu svého vystoupení prohlásil, že pro takový stát, jakým je Česká republika přijetí čtyřiceti sirotek ze Sýrie nemůže činit žádný problém.

"Myslím, že sebevědomá země, která má deset milionů obyvatel, by neměla mít problém přijmout čtyřicet sirotků, i kdyby to byli mladiství," ujistil Petříček.

Svojí pozici ministr zahraničí následně odůvodnil. Podle něj, potenciální dobrovolný souhlas s přijetím omezeného počtu uprchlíků má důležitý význam a to kvůli několika důvodům. Zaprvé, podle Petříčka, vlastní dobrovolný návrh na přijetí sirotků posílí vyjednávací pozici republiky v diskuzi s Bruselem, jelikož Česká republika považuje jakékoliv návrhy na povinné kvóty za nepřijatelné. "Dobrovolné gesto, které si rozhodneme sami, nám může vyjednávací pozici vylepšit, než když neustále říkáme ne, ne, ne," říká ministr.

Zadruhé, je třeba brát v úvahu humanitární situaci v uprchlických táborech, kde počet lidi neustále narůstá. "Jenom v jednom z táborů na ostrově Lesbos se za rok počet uprchlíků zvýšil z devíti na šestnáct tisíc. Čeká je zima. Gesto, které někomu pomůže v této situaci, bychom měli být schopni udělat," uvedl Petříček.

Zatřetí, dle Petříčka velice důležitým je socializační aspekt. Myslí, že přijmout sirotky máme i pro to, abychom vyloučili nebezpečí radikalizace nezletilých uprchlíků. "Ve chvíli, kdy dostanu možnost chodit v Česku do školy, být součástí rodiny, která se o ně chce postarat a na nějakou dobu jim dát domov, to vše může předcházet tomu, že budou vystaveni tlaku nějakých radikálních skupin," podotkl ministr a dodal, že sekularizovaná a umírněná česká muslimská komunita je schopná přispět k tomu, aby mladíci se naučili islámu v podobě, jež je odlišná od té radikální.

Pomník vlasovcům v Praze

Jeden ze studentů v průběhu diskuze zvedl téma, týkající se vystoupení starosty Řeporyjí Pavla Novotného v ruském TV a jeho výrocích ohledně postavení pomníku vlasovcům. Ve své odpovědí vyjádřil přesvědčení, že by úředník neměl přesahovat své pravomoci a vměšovat se do činnosti jiných úřadu. "Nemluvím pánům starostům do toho, jak mají opravovat chodníky či jak mají pořádat farmářské trhy. Bylo by proto férové, kdyby nemluvili do zahraniční politiky. To není v jejich kompetenci," řekl ministr. Veškerou aktivitu Novotného spojeného s tématem pomníku vlasovcům Petříček považuje za provokace, jež nemá žádný strategický význam.