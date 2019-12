„Souhlasíte s Lucií Bílou?“ Okamura sdílel výrok zpěvačky, který pobouřil český internet

Šéf politického hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura na svém účtu na Facebooku sdílel výrok, který v jednom z rozhovorů pronesla česká zpěvačka Lucie Bílá. Týkal se České republiky a uzavření hranic. A co si o názoru zlaté slavice myslí šéf SPD?

Oblíbená česká zpěvačka poskytla rozhovor deníku Právo, v němž uvedla, že by si přála „zamčené hranice“.

„Žijeme v nádherné zemi, kterou bych nevyměnila za žádnou na světě. Je naše a neměli bychom se o ni jen tak s někým dělit. Moc bych si přála, aby byly naše hranice zamčené na sto západů. Česko je náš domov, naše hnízdo, naše zázemí,“ stálo na obrázku, který Okamura připojil ke svému statusu.

A pokud jde o to, co napsal sám šéf SPD, vyjádřil se následovně: „Souhlasíte s Lucií Bílou? My ano. Česká republika na 1. místě. Krásný advent!“

Reakce na sociální síti

Dále pak Okamura ke svému postu připojil hashtag #rodinanaprvnimmiste a odkaz na stejnojmenné stránky.

Odezva na politikův status na sebe nenechala dlouho čekat. Lidé Okamurovi psali, že s ním i s Lucií souhlasí.

„Krásně řečeno, souhlas,“ stálo v jednom z komentářů a i další se nesl v podobném duchu: „Souhlasím! Nesouhlasit může jen osoba která nemá ráda svou vlast a svobodu.“

A i další lidé psali, že se „nechtějí o svojí zemi dělit s žádnými ekonomickými migranty“.

„To si přeje u nás každý normálně myslící člověk. Neumím si představit žít zde ve strachu, co bude zítra. Hranice je třeba zavřít. Kdo bude chtít ven, ať je mu dopřáno. Žít v klidu v naší krásné zemi, přeji ze srdce všem rozumným a hodným lidem,“ vyjádřila se další uživatelka.

Našlo se ale i několik jedinců, kteří s Bílou nesouhlasili a dokonce si neodpustili ironický komentář:

„Ano, zamkněte na sto západů, zahoďte klíče, postavte železnou oponou a můžete znovu nadšeně emigrovat. To to zas tak dlouho netrvalo. Samozřejmě nechci v Česku islám, normální člověk ho nechce v žádné zemi. Ale z úst některých lidí to zní hodně pokrytecky...“

SPD a postoj k migraci

Politická strana SPD v čele s Tomiem Okamurou je obecně známá svými tvrdými výroky na adresu islámu a migrační politiky Evropské unie. Její členové se dlouhodobě vyjadřují proti přijímání migrantů z muslimských zemí do České republiky.

Již v minulosti šéf SPD Tomio Okamura několikrát uvedl, že jeho strana nechce, „abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti“.

„Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi. Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše rodiny, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek,“ napsal kdysi na svém Facebooku Okamura.