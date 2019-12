Šándor o útocích v Česku: K teroristickému útoku nepotřebujeme jediného muslima, zpřísnění zbraňového zákona nepomůže

Střelba ve Fakultní nemocni v Ostravě, jež se odehrála v úterý, se stala druhou největší tragédií tohoto druhu v novodobých českých dějinách a vyžádala si sedm životů, dva další lidé byli zraněni. Pachatel po dopadení spáchal sebevraždu.

Nedostatečná úroveň bezpečnostních agentur

V úterním Duelu Jaromíra Soukupa se generál v záloze a bezpečnostní poradce Šándor kriticky vyjádřil k úrovni ochrany v nemocnici. Šándor považuje za klíčový problém kvalitu práce bezpečnostní agentury. Jde především o to, že rozhodujícím faktorem ve výběru agentury je podle experta finanční faktor a to na úkor těch nejdůležitějších, jež by měly mít přednost. Ty bezpečnostní agentury, které nabídnou nejnižší cenu za svoje služby, dostanou zakázku. Podle slov experta je preventivní příprava jedinou možností minimalizovat tragické následky takových útoků, jelikož úplně se jim předcházet nedá, policie podle něj nemá dostatečnou kapacitu k tomu, aby zajistila bezpečnost všech „měkkých cílů“, jakými jsou nemocnice, školy a obchodní centra. Tím pádem je zapotřebí zajistit náležitou úroveň ochrany těchto institucí s tím, aby měly schopnost a kompetence předcházet takovým hrozbám. Navíc, zaměstnanci těchto institucí musejí procházet školením, kde by se učili, jak se mají chovat v případě útoku.

Konzultant izraelské Akademie proti terorismu David Bohbot poukázal na to, že nemocnice nejsou vybavené bezpečnostními rámy, a shodl se se Šándorem v tom, že bezpečnostní agentura nepodnikla potřebné kroky k tomu, aby tragédii odvrátila. Generál řekl, že v takovém státě, jako je Česká republika, není možné zajistit jakousi všeobecnou kontrolu. „Půlka Čechů bude hlídat druhou půlku. My žijeme ve svobodném světě, kde těžko můžeme na všechny nahodit sledovačku, odposlechy. To prostě v naší zemi nejde,“ tvrdí Šándor.

Zpřísnění zbrojní legislativy

Dle oficiální informace útočník použil nelegální zbraň. V souvislosti s tím Šándor řekl, že v podstatě to nehraje žádnou roli, zda máte zbrojní průkaz či ne, jelikož potenciální vrah může sehnat zbraň nelegální, což potvrzuje událost v Ostravě. Právě proto považuje návrhy na zpřísnění podmínek pro držení zbraní za marné. Na závěr diskuze expert vyjádřil názor, že Česko není tak úplně bezpečnou zemí, jak to stále tvrdili politici. „My jsme unikátní země, která ke spáchání teroristického útoku nepotřebuje ani jednoho muslima či Araba“, řekl Šándor a připomněl teroristický útok Jaromíra Baldy, který se snažil způsobit nehodu vlaků.