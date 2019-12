Zbývá chvilkařům už jen krok od násilí? Vyoral varoval před „kreativní aktivitou“ spolku

Mediální komentátor Tomáš Vyoral se vyjádřil o spolku Milion chvilek pro demokracii. Komentář, který se týkal daného tématu, poskytl portálu iprima.cz. V něm mimo jiné uvedl, že demonstrace spolku nabírají grády a vyslovil se i k šéfovi Milionu chvilek, Mikuláši Minářovi. A co dalšího v komentáři zaznělo?

Zpočátku Vyoral poukazuje na to, že „kreativní demonstrace“ daného spolku nabírají grády, i přesto se prý ale ukázalo se, že desetitisíce ani statisíce lidí vyhnaných na náměstí a Letenskou pláň nic moc nepřinesly. A to i přesto, že se dva vrchní pohlaváři této politické neziskovky snaží přesvědčit sebe i ostatní o opaku. A jaký to má dopad?

„Začali s trestnými pochody a vyzývání ke „smývatelnému vandalismu“, hlučení, letákovým kampaním a přesvědčování na ulici i doma. Co kreativního bude příště? Barevné spreje a dělobuchy? Ostatně uvědomělý politolog Jiří Pehe již vyzýval k pražskému Hongkongu, takže u některých mluvících hlav by „chvilkaři“ podporu měli,“ podotýká komentátor.

Autor komentáře pak následně přiznává, že i když se snažil poslední prosincovou demonstraci „pod hlavičkou nedouků a štědře placených profesionálních demonstrantů“ sledovat, nevydržel ji sledovat v kuse celou.

„Vydržel jsem několik proklamací aktérů a pár „mouder“ z úst jednoho z nejsměšnějších Bakalových komentátorů, Petra Honzejka, jehož si spolu s Martinem Komárkem pozvala do studia Česká televize, která štědře věnovala demonstraci snad hodinový program. Ostatně redaktoři jistě nemohli samou nedočkavostí dospat. Navíc je dobré dát prostor jedněm ze svých tajných influencerů a ambasadorů (Minář), jejichž existencí se ČT sama pochlubila, ale konkrétní jména (troufám si tvrdit třeba youtubera Kovyho nebo samozvaného elfa Kartouse) před veřejností tají,“ podotýká dále.

Čím zaujal Vyorala šéf chvilkařů Minář?

Mediální komentátor však podotklo, že ho přeci jen něco na demonstraci zaujalo. A tím byl ku příkladu šatník šéfa spolku.

„Z toho, co jsem slyšel a viděl, mě zaujalo několik věcí. Třeba zřejmě jednobarevně sladěný šatník Mikuláše Mináře, který v létě v zimě vystupuje neustále v barvičkách evokujících úbor Hitlerjugend. Náhoda? Symbolika?“

„Třeba, že kdyby nechodili do ulic, tak by už třeba ČT byla hlásnou troubou vlády, nebo že by možná Pavel Zeman už nebyl nejvyšším státním zástupcem. Evidentně chvilkařům chybí reálné výsledky, tak si mladíci opojení mocí nad davem vymýšlejí své vzdušné zámky. Nikoliv překvapivě jim tyto spekulace ve studiu de facto odkýval právě Honzejk,“ poukazuje na věc.

Věčný problém „apolitických“ neziskovek

Jako další vyzdvihl „lži, spekulace a zbožná přání Mináře a Benjamina Rolla“. Ti totiž premiéra Andreje Babiše nazývají lhářem a zřejmě jim tyto řeči řada lidí baští.

Dále Vyorala zaujala účast zástupců „demokratických“ stran, kteří se mají objevit na příští demonstraci a sdělit na ní národu, jakou mají vizi, program a jaký je jejich plán na porážku Babiše..

„Takže naoko apolitika se již změní v politiku. To je fér. Síto je stejně dopředu jasné: TOP 09, Piráti, ODS, STAN, KDU-ČSL… ČSSD zřejmě prostor nedostane, protože je momentálně na „špatné straně“, byť Ralf Wiggum Petříček by zapadl jedna báseň. Na to měli už několik let a, se vší úctou, nic moc kromě programu a vize „antibabiš“ jsem nezaznamenal,“ napsal.

Co však ale dozajista zaznamenal, byly dle jeho slov vulgární estrády, výzvy ke smrti podle všeho psychicky labilního Pavla Novotného, hrdinství primátora Hřiba vůči Číně. Zmiňuje také „pomníkové války“ dvou prominentních synů (krom Novotného ještě starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře, syna Drahošovy šedé eminence Petra Koláře stojícího nyní za gloriolou Petra Pavla), které podle jeho mínění nemají nic společného s uctěním památek. Naopak jsou jen nástrojem provokace Ruska.

A co (ne)smývatelný vandalismus, násilí a další?

Existuje však jedna věc, která mediálního komentátora znepokojuje vůbec ze všeho nejvíce, a sice „kreativní demonstrování“.

„Ve výzvě uveřejněné před demonstrací na Facebooku Milion chvilek mimo jiné uvedl: Pomalujte pražské chodníky (křídy s sebou!); Buďte slyšet (píšťalky, klaksony, bubny s sebou!); Buďte vidět (transparenty v češtině i angličtině s sebou!); Šiřte to dál. Osobně, mailem, na Facebooku. Rozdávejte letáky (dostanete na akci / tiskněte předem); Sežeňte co nejvíc podpisů pro výzvu www.milionchvilek.cz – čím více nás bude, tím větší dopad naše akce budou mít,“ citoval Vyoral.

„Výzvy k pomalování chodníků (které samozřejmě nezůstalo jen u chodníků) a hluku (rezidenti, jsou-li ještě v daných lokalitách nějací, musí být jistě nadšeni) mně osobně dost nevoní. Ony píšťalky, bubínky a pokreslování bůhví čeho totiž mohou mít v davové hysterii pak už jen krůček k jiným, ostřejším činům. Doufám, že předjímám hloupě a špatně,“ snažil se varovat.

Pehe vyzývá k násilnostem

Přiznává, že možná zatím nejde o nic zásadně znepokojujícího, ale jakýsi progresivismus je zde patrný, a to nejen v myšlení spolku, ale i v jeho konání.

Vyoral v závěru neopomněl ani to, že politický komentátor Jiří Pehe nedávno na svých sociálních sítích publikoval post, v němž podle názoru mnohých zaznívají výzvy k otevřenému násilí a útoku na ústavní pořádek České republiky.

„Nicméně už i některým samozvaným liberálním demokratům zřejmě dochází trpělivost a začínají pouštět ven kostlivce ze svých prohnilých myšlenkových pochodů. Jak jinak si vysvětlit například tweet politologa Jiřího Pehe, který prakticky vyzývá k inspiraci Hongkongem? Vyhledejte si sami, co se v Hongkongu poslední měsíce děje,“ napsal a v článku uvedl i samotný post Jiřího Pehe.

Pokud bude chtít občanská společnost donutit po auditu EK Babiše k odchodu, nebudou stačit demosntrace ve festivalovém duchu jednou za dva tři měsíce.



Bude zaptřebí scénář Hongkong, Chile, Libanon. Tedy demonstrace každý den, dokud AB neodejde. Máme na to? @milionchvilek — Jiří Pehe (@JiriPehe) 2. prosince 2019

​Na úplné konci pak podotkl, že jistou kapitolou samou o sobě jsou opoziční politici. Ti totiž namísto toho, aby pracovali na svém programu a přemýšleli, jak získat voliče, se ponižují účastí na demonstracích spolku. To ale není vše. „A ještě se fotkami chlubí na sociálních sítích. Nakolik je to důstojné, nechť si zváží každý sám,“ napsal.

Narážel tak na to, že jedním z takových politiků byl právě předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil, který se na Twitteru pochlubil snímkem z prosincové demonstrace Milionu chvilek pro demokracii.