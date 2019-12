„Duševní mrzák trpící finančními potížemi.“ Foldyna promluvil o Novotném, vlasovcích a současné propagandě

Tento týden v úterý odsouhlasilo zastupitelstvo pražských Řeporyjí stavbu pomníku Ruské osvobozenecké armádě. Iniciátorem této ideje byl starosta Pavel Novotný, jenž mimo jiné přilákal pozornost médií svými kontroverzními výroky a vystoupením v ruské televizi. Bývalý místopředseda ČSSD a poslanec Jaroslav Foldyna označil Novotného za duševního mrzáka, jenž má patologickou závislost na pozornosti medií.

Podle poslance jsou totiž politici či úředníci takového druhu ve veřejném prostoru skoro každého státu a ve skutečnosti jejich činnost a výroky nemají jakoukoliv váhu. „Chování pana Novotného je především jeho vlastní vizitkou a vizitkou jeho strany, tedy ODS… A pan Novotný je také takový mrzák. Nikoli však ve smyslu fyzickém, i když fešák to rozhodně není, ale ve smyslu duševním. Bohužel jeho duševní mrzáctví dnes do jisté míry utváří pohled Rusů na celou Českou republiku,“ sdělil Foldyna.

Politik rovněž vyjádřil názor, že starosta Řeporyjí pravděpodobně může mít i problémy finančního, a dokonce i psychického, druhu. „Já osobně aktivity pana Novotného vnímám jako chorobnou závislost na pozornosti médií, kombinovanou s nějakou další duševní poruchou a možná i s finančními potížemi,“ dodává poslanec.

Foldyna navíc zaujímá poměrně neutrální postoj vůči historické úloze Ruské osvobozenecké armády. Poznamenává, že tohle kontroverzní a citlivé téma se nemusí vtahovat do politické roviny a být objektem spekulací. „Tyto věci by měly zůstat v rovině seriózního vědeckého bádání. Nechci to nějak obšírněji komentovat. Já osobně se neodvažuji vlasovce soudit, protože jsem v jejich situaci nebyl a je jisté, že německý zajatecký tábor jistě nebyla nějaká ozdravovna… Nechci po nich plivat, ale ani jim nechci stavět pomník,“ říká.

„V Rusku prakticky neexistuje rodina, která by někoho za 2. světové války neztratila, takže je logické, že toto období je pro většinu Rusů pořád velmi citlivé. Vlasovci jsou v Rusku vnímáni jako ti, kteří zradili vlastní zemi,“ konstatoval dále Foldyna.

Současná propaganda

V neposlední řadě Foldyna nepochybuje o tom, že provokativní chování a výroky starosty Novotného mohou být použity ruskými médií ke znedůvěryhodnění českých státních instituci. Přitom dodává, že Rusko v podstatě nemá na vybranou a musí reagovat na nepřátelské kroky způsobenými zastánci Bruselu. Celkovou současnou situaci v oblasti propagandy srovnává právě s tou, co byla v době studené války.

„V padesátých letech se všude odhalovali američtí špióni, vedl se boj s americkým broukem, za všechny problémy mohla zlotřilá americká propaganda… Dnes je to úplně totéž, jen si místo „americký“ dosaďte „ruský“. Dnes nám neustále někdo, kdo je většinou dobře placený z unijních peněz, tvrdí, že Evropu destabilizují ruští agenti,“ uvedl závěrem.