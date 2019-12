Podle Petříčka je Velká Británie pro Česko důležitá. Pokud jde ale o brexit, to nejtěžší nás dle něj teprve čeká

Britské volby, které se konaly tento čtvrtek, se staly velkým tématem. Tamní občané totiž dali jasně najevo, že už mají dost tahanic kolem brexitu a chtějí celou věc ukončit. To ale neznamená, že mají Britové, či kdokoli jiný, vyhráno. Potvrdil to i český ministr zahraničí Tomáš Petříček, který si myslí, že to nejtěžší nás teprve čeká. Proč?

Co je třeba dojednat?

Ministr Petříček se v České televizi zamyslel nad tím, jaký dopad by britské volby mohly mít. Existuje totiž spousta věcí, které bude nutné v této souvislosti dojednat. K nim patří například to, jaké smlouvy mezi sebou dotyčné celky uzavřou, pokud opravdu dojde k brexitu. Otázkou také zůstává, zda zavedou cla a jak vysoká by případně byla. Diskuze ale vzbuzuje i to, jak se Britové postaví k občanům EU, jež pracují na ostrově.

Británie je pro ČR důležitá

A na všechny tyto záležitosti už není moc času. EU a Velká Británie totiž konají dle harmonogramu, který předpokládá, že by dohoda měla být hotová za 11 měsíců, tedy od lednového rozchodu do konce roku 2020.

V této souvislosti ale ministr zahraničí Petříček podotkl, že dobu na uzavření smluv o budoucích vztazích je možné prodloužit. Rovněž si myslí, že je Velká Británie pro Českou republiku důležitá, a to nejen kvůli českým občanům, kteří v zemi pracující, ale také kvůli bezpečnosti Česka.

„Teď nás možná čeká složitější část toho vyjednávání, to, jak budou vypadat budoucí vztahy Evropské unie a Velké Británie, je stále nejisté,“ upozornil Petříček.

Stejně tak bere v potaz jakési varování Skotů, že by se mohli pokusit osamostatnit a zůstat tak v Evropské unii. Spekulacím o tom, zda by k tomu opravdu mohlo dojít, se ale Petříček raději vyhnul.

„Skutečně se jedná o spekulativní záležitost. Já si nemyslím, že tato varianta je nyní na stole,“ míní.

Volby ve Velké Británii

V televizi z úst šéfa resortu zahraničí také zaznělo, že má stejný názor jako premiér Andrej Babiš o tom, že se Finové mohli se svým půlročním předsednictvím EU popasovat lépe. A to zejména co se týče oblasti vyjednávání rozpočtu na příštích sedm let. Petříček se totiž domnívá, že to, co se vyjednalo, nevyhovuje drtivé většině členských států EU.

Velká Británie již potřetí za poslední čtyři roky dne 12. prosince volila parlament. Absolutní většinu v Dolní sněmovně získala Konzervativní strana britského premiéra Borise Johnsona. Televize Sky News uvádí, že po sečtení hlasů v 647 z 650 okrsků mají konzervativci 362 mandátů. Lednové vystoupení Velké Británie z EU je tak velmi pravděpodobné.

Uvádí se, že tím, že Boris Johnson získal absolutní většinu v Dolní sněmovně, mu nic nebrání, aby schválil brexitovou dohodu, kterou v říjnu vyjednal s Bruselem. Je tedy možné, země Evropskou unii opustí už 31. ledna (pozn. o 10 měsíců později, než se původně plánovalo), jak premiér sliboval po celou dobu kampaně.

Konzervativní strana získala minimálně 364 mandátů, na druhém místě jsou labouristé s 203. Skotská národní strana získala 48 křesel a liberální demokraté 11. Výsledky se mohou ještě lehce změnit po sečtení všech okrsků. Je však evidentní, že u moci zůstane premiér Johnson.