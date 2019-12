Kalousek odsoudil poválečný odsun Němců: Kdyby zůstali, zabránili by nástupu komunistů k moci

Celou debatu odstartoval příspěvek právě Jana Zahradila. Ten totiž na Twitteru připomněl, co v roce 2014 prohlásila bývalá ministryně Válková.

„Snaze o recyklaci exministryně Válkové do další funkce se upřímně divím. Nebudu mávat jejím členstvím v KSČ či oddaností Babišovi. Vzpomenu ale její skandální výrok z roku 2014, který na diskvalifikaci stačí. Na tom jsem se shodl i s ⁦@kalousekm⁩,“ stálo v příspěvku.

Snaze o recyklaci exministryně Válkové do další funkce se upřímně divím. Nebudu mávat jejím členstvím v KSČ či oddaností Babišovi. Vzpomenu ale její skandální výrok z roku 2014, který na diskvalifikaci stačí. Na tom jsem se shodl i s ⁦@kalousekm⁩🙂. https://t.co/7xgKUciE1h — Jan Zahradil (@ZahradilJan) 14. prosince 2019

​Na jeho slova reagovali i další uživatelé, kteří zastávali názor, že „to nic nemění na tom, že odsun Němců, a to, co následovalo, byla největší chyba, z které se budeme vysekávat dalších 100 let“. Na to Zahradil reagoval slovy, že šlo o logický krok: „Naprosto logický a správný krok to byl. Mít ve státě menšinu, která se při první příležitosti postaví z 90 % proti tomuto státu, je sebevražda.“

Možnost zareagovat na Zahradilova slova si ale nenechal ujít ani zmiňovaný Kalousek. A hovořil v něm mimo jiné o tom, že každý má na věc jiný pohled, a to z důvodu odlišných priorit.

„To máte pravdu. Kdyby tady těch 2,5 milionu československých občanů německé národnosti zůstalo, komunisti by v roce 1946 nevyhráli volby a pro možnosti bolševického puče by to byla sebevražda. Každý máme, holt, jiné priority,“ napsal.

To máte pravdu. Kdyby tady těch 2,5 milionu československých občanů německé národnosti zůstalo, komunisti by v roce 1946 nevyhráli volby a pro možnosti bolševického puče by to byla sbevražda. Každý máme holt jiné priority. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 14. prosince 2019

​Na to pak Zahradil dodal: „Jeden z novodobých mýtů. Takže československou demokracii měli podle vás zachránit lidé, co se pár let předtím masově přihlásili k Hitlerovi. Jste si tak jist, že by za “žvanec” nešli pro změnu s komunisty? Na začátku války byli nacisté a komunisté spojenci.“

Je tedy vidět, že se pod nevinným příspěvkem rozjela bouřlivá debata. K věci se pak Zahradil vyjádřil ještě jednou, a to prostřednictvím dalšího tweetu.

„Z debaty ve vlákně: @kalousekm⁩ se domnívá, že naši poválečnou demokracii by zachránili ti, kdo se jen pár let předtím masově hlásili k Hitlerovi. Já nikoliv. Naivní představa, víme-li, že nacisté a komunisté byli ještě začátkem války spojenci (což ostatně konstatoval i #EP),“ stálo v něm.

Z debaty ve vlákně: @kalousekm⁩ se domnívá, že naši poválečnou demokracii by zachránili ti, kdo se jen pár let předtím masově hlásili k Hitlerovi. Já nikoliv. Naivní představa, víme-li, že nacisté a komunisté byli ještě začátkem války spojenci (což ostatně konstatoval i #EP). pic.twitter.com/KttAtM8iCb — Jan Zahradil (@ZahradilJan) 14. prosince 2019

Různorodé reakce na sociální síti

Také reakce pod příspěvky na Twitteru se různily. Někteří stáli na straně Zahradila, jiní nikoliv.

„Neuvědomujete si, kolik občanů ČR má ve svých rodinách ty SUDEŤÁKY. Všechny tyto lidi tímto postojem urážíte. Mimochodem, vy to máte v rodině v poho? Žádnej Němec?“ reagovali lidé.

„M. Kalousek má pravdu. Odsun cca 99 % německého obyvatelstva Sudet byla chyba,“ stál za Kalouskem jeden z komentujících.

Jiní však zastávali názor, že to, co píše předseda poslaneckého klubu T0P 09, je „hrůza“.

Pár jedinců to ale natřelo jak Kalouskovi, tak Zahradilovi: „Pane @ZahradilJan, slovo „kdyby“ je z historiografického hlediska nepřijatelné a má to své důvody. Dějiny jsou dané a neměnné a měly by být politicky nezneužitelné, a to platí to pro Vás, i pro pana @kalousekm.“

Odsun Němců z Československa

K masovému odsunu německého obyvatelstva z Československa došlo po skončení druhé světové války, tedy v období 1945–1946. Uvádí se, že se jednalo o přímou reakci na porážku nacistického Německa, které ještě před vypuknutím války rozbilo československé hranice a jehož okupační správa se vůči českému obyvatelstvu dopouštěla teroru a násilí.