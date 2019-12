StarDance skončil. Vyhrál váš favorit?

Pořadím na prvních třech místech zatočilo hlasování diváků, neboť po posledním hlasování poroty byl na prvním místě Jakub Vágner, Veronika Kubařová byla na druhém místě a Matouš Ruml třetí.

Během finálového večera páry tančily jeden latinskoamerický tanec, jeden klasický tanec a jeden tanec ve volném stylu. Během posledního večera se na parket vrátilo všech sedm párů, které postupem času soutěž opouštěly.

„Vždycky jsem věděla, že chci poděkovat všem, co se tu o nás starají, poděkovat porotě za to, co nám řekla a kam nás to posunulo, a celé partě za půl roku společného života. Nejsme komety, které se minuly, zůstáváme spolu. Samozřejmě rodičům a manželovi, který to teď se mnou neměl lehké. A samozřejmě Dominikovi, který byl pro mě v téhle soutěži štěstí,“ prohlásila po vyhlášení vítězů Veronika Kubařová.

Tanečník Kubařové Dominik Vodička svoji taneční partnerku po skončení soutěže označil za „čistého člověka“.

O vítězce StarDance

Veronika Kubařová (32) vystudovala na Pražské konzervatoři. Díky svému absolventskému představení dostala možnost hrát v divadle Semafor. Poté, co opustila konzervatoř, hrála v Městském divadle v Mladé Boleslavi. Od ledna roku 2015 je členkou souboru Dejvického divadla.

Na začátku desáté sezony tanečního seriálu StarDance stálo 10 párů. Nora Fridrichová a Jan Kohout, Gabriela Koukalová a Martin Prágr, Karel Kovář a Veronika Lišková, Veronika Kubařová a Dominik Vodička, Miroslav Hanuš a Adriana Mašková, Matouš Ruml a Natálie Otáhalová, Ondřej Ládek (Xindl X) a Markéta Dostálová, Tonya Gravesová a Michal Bureš, Radka Třeštíková a Tomáš Vořechovský a Jakub Vágner a Michaela Nováková.

Posledního večera se účastnilo mnoho známých hostů. Mezi nimi byla například Dagmar Havlová, Simona Krainová, Václav Kopta či Daniela Šinkorová. Jedním z hostů byl i generální ředitel České televize Jiří Dvořák.