„Co nás čeká? Přece válka.“ Internet reaguje na Hamplův výrok o islamizaci českých zemí

V daném materiálu je hlavním tématem muslimská přítomnost ve Francii. Mimo jiné se praví, že od roku 2012 si teroristické útoky islamistů vyžádaly ve Francii 263 životů. Dále se ve článku poznamenává, že 29. října 2019 zahájil čtyřiaosmdesátiletý veterán Claude Sinke střelbu na mešitu ve městě Bayonne v jihozápadní Francii a dva lidi zranil. To je jediný násilný útok proti muslimům ve Francii.

V reakci na tuto publikaci Petr Hampl na svém Facebooku uvedl, že ty novinky, nad kterými jsme před pár lety kroutili hlavou, mají dnes pro nás úplně jiný význam.

„Je totiž stále jasnější, že jdeme se zpožděním stejnou cestou a že spor je veden pouze o rychlost islamizace českých zemí. Ti, kdo před lety tvrdili ‚nechtějí k nám‘, ti stejní lidé dnes říkají ‚zvykněte si‘,“ píše Hampl.

Pak autor příspěvku varuje, že pokud nedojde k radikální politické a ekonomické změně v České republice, zemi čeká to samé, co se děje ve Francii.

Hampl podotýká, že v poslední době zaznamenala islamizace Francie obrovské pokroky a zahalené ženy lze vidět všude. Dodal, že ostatní ženy vědí, že je riskantní obléknout si „vyzývavé“ šaty nebo sukni.

„Novinářka Zineb El Razhoui, která v minulosti psala pro francouzský satirický časopis Charlie Hebdo, prohlásila, že jsou nyní ohroženy všechny francouzské ženy, včetně nemuslimek. V reakci na svá zjištění obdržela Zineb El Razhoui tisíce výhrůžek smrtí v arabštině i ve francouzštině,“ argumentoval příkladem svůj názor Hampl.

Jak pak ukázaly komentáře sledujících, uživatelé Facebooku optimismem nehýří.

„Co nás čeká? Přece válka, jen slepý to nevidí...“ napsal Viktor Draco Mazec.

„Budoucnost našich dětí a vnuků není vůbec radostná,“ poznamenala Růžena Poláčková.

„Bohužel... pravdivé a takto budou postupně islamizovat všechny země za pomoci svých liberálních politiků,“ vyslovil se k problému Jan Pavlík.

Český národ miluje svobodu

Na začátku května šéfka francouzského Národního sdružení Marine Le Penová poskytla portálu týden.cz rozhovor, v němž se rozpovídala například o globalizaci a islamizaci. Evropská politička si stojí za tím, že dnešní Evropa dnes odebírá národním státům svobodu.

„Myslím, že Češi jsou národ, který můžeme obdivovat. Já ho obdivuji jako národ, který miluje svobodu. Všichni se na vás tak posledních padesát let dívali a cítili při tom opravdu hodně. Ten národ má kuráž, odvahu a je velice houževnatý, což je pro dosažení svobody potřeba,“ myslí si Le Penová.

Politička se vyjádřila i k tomu, proč si myslí, že je dnes tolik Čechů proti uprchlíkům. I když mnozí z nich uprchlíky doopravdy nikdy neviděli, jde o žhavé téma. Podle Le Penové za tím stojí to, že jsou Češi prozíraví a nechtějí, aby v Česku k nějaké masové migraci došlo.

„Možná už byli ve Francii a viděli, jak to tam vypadá (usmívá se, pozn. red.). A vrátili se s jistotou, že něco takového prostě nechtějí,“ podotkla.

Le Penová přitom zdůrazňuje, že migraci nelze brát na lehkou váhu. Podle jejího mínění totiž bude velká migrace jednou z největších výzev 21. století. V rozhovoru poukázala také na to, že je třeba tento migrační tok zastavit, a to vlastními silami.

„Sám se nezastaví. Existují desítky milionů lidí, kteří sní o tom, že budou moci žít v Evropě. Doufají v to. My jim samozřejmě můžeme rozumět, chápeme, že chtějí žít lépe. Ale musíme především chránit naše lidi a naše státy. To je naše odpovědnost,“ dodala k věci.