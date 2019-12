„Generace našich dětí se může postavit proti nám.“ Václav Cílek o ekologických aktivistech

V rozhovoru pro portál Parlamentní listy Cílek odpovídal na otázky okolo ekologické aktivistky Grety Thunbergové. Varoval před možností vážného mezigeneračního rozkolu, kdy mladí lidé mohou povstat proti starším.

„(…) víte, že slečna Greta zpočátku prosila, pak se hádala, pak dokonce i vyhrožovala. A na tom bylo krásně vidět, že pokud se nebudou naplňovat ty cíle té mladé generace, tak snadno ta situace může přejít do násilí. A to mě děsí ještě víc než samotný klimatický problém, aby generace našich dětí nebyla postavena proti nám,“ cituje portál slova geologa. Později dodal, že díky moderním technologiím si přestávají generace rozumět.

Rovněž poukázal na to, že ve společnosti probíhá velká nespravedlnost, co se týče přerozdělování bohatství. Lidé, podle jeho názoru, se neúčastní současného ekonomického úspěchu. Označil to za jeden z důvodů, proč lidé přestávají věřit v demokracii.

„Dalším důvodem, proč lidi přestávají v demokracii věřit, jsou právě ty peníze. V okamžiku, kdy HDP se zvětšuje, ale HDP přepočteno na občana se nezvětšuje, tak lidi vidí, že se daří ekonomice, ale jim vlastně ne. To znamená, že je někde nějaká chyba v přerozdělování. Jenomže my víme, v čem ta chyba je – v tom, že několik málo procent lidí bere neskutečné množství peněz. A to je v podstatě ekonomická forma útlaku,“ zmínil Václav Cílek.

Při hovoru o tom, jak by mohl vypadat rok 2020, geolog řekl, že se obává růstu demonstrací a vyjádřil přání, aby z české společnosti nezmizel „tmel“.

„Já mám jedno trvalé přání, a to je, aby zůstal zachován tmel společnosti,“ prohlásil Cílek.

Mezigenerační rozpory

Není to poprvé, co Václav Cílek varoval před konflikty mezi generacemi. Během své říjnové přednášky ve Zlíně také hovořil o možnosti mezigeneračního násilí ze strany takzvaných ekologických aktivistů.

„To je emoční svědectví Grety. Říká, když nás nevyslyšíte, nepočítejte s tím, že se z toho vyvléknete. Zároveň z kontaktů s Rebellion jsem pochopil, že mají happeningy, stávky, blokády rozděleny tak, že v určité chvíli končí klidné, konsenzuální protesty proti klimatu a nebrání se radikálním projevům,“ prohlásil tehdy geolog a dodal, že mladí lidé jsou nyní díky počítačovým hrám lepší stratégové než policisté nebo dokonce vojáci.